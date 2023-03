Der Kapitän geht von Bord: Lamb verlässt die Augsburger Panther

Ein Gesicht des Augsburger Eishockeys macht Schluss: Brady Lamb wird nicht mehr für die Augsburger Panther auflaufen.

Nach neun Jahren, 463 DEL-Spielen, 55 Toren, 171 Assists, viel Kampf und noch mehr Emotionen: Mit Brady Lamb kehrt ein Gesicht des Augsburger Eishockeys den Augsburger Panthern den Rücken. Der AEV teilte am Mittwoch mit, dass der 34-Jährige nicht mehr für den Traditionsklub auflaufen wird, dem der Abstieg in die DEL2 droht. Der Kapitän geht nach einer bitteren Saison also von Bord.

Lamb verlässt die Augsburger Panther – er kam 2014 zum AEV

Lamb hatte sich den Panthern im Jahr 2014 angeschlossen. Der Kanadier hatte zuvor für die Abbotsford Heat in der American Hockey League (AHL) gespielt. Der Traum eines jeden kanadischen Eishockey-Spielers, den Weg in die National Hockey League ( NHL) zu finden, blieb ihm verwehrt. Stattdessen fand der Verteidiger in Augsburg eine neue Heimat. Am 5. Februar 2020 erblickte Callaghan Earl Lamb in Augsburg das Licht der Welt. Das erste Kind des AEV-Profis und seiner Frau Lizz.

"Mit Brady Lamb verlässt uns eine absolute Identifikationsfigur, die einen Platz in unseren Geschichtsbüchern sicher hat. Er hat sich große Verdienste um unseren Club erworben. Brady hatte hier nicht nur sportlich wunderbare Jahre, sondern hat in Augsburg auch seine Familie gegründet, sich hier heimisch gefühlt und immer alles für unsere Farben gegeben", sagte AEV-Geschäftsführer Maximilian Horber zum Abgang des Kapitäns: "Zweifelsohne hätten wir uns für einen derart verdienten Spieler einen schöneren Abschluss gewünscht. Gemeinsam mit den Pantherfans möchten wir ihn am Samstag beim gemeinsamen Saisonabschluss aber nochmals hochleben lassen und Danke sagen. Danke für eine tolle Zeit, Brady!"

Brady Lamb war lange Fixpunkt der Augsburger Defensive

Bei den Panthern entwickelte sich Lamb schnell zu einem unverzichtbaren Fixpunkt in der Defensive. Er geht nun als punktbester Verteidiger in der DEL-Historie. In den vergangenen Jahren blockte kein Spieler der Deutschen Eishockey Liga mehr Schüsse als Lamb. In neun Spielzeiten verpasst er nur 15 Pflichtspiele des AEV, den er seit 2020 als Kapitän aufs Eis führte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Im Halbfinale der DEL Playoffs 2019 machte sich Lamb in Augsburg endgültig unsterblich. Im Spiel 3 einer legendären Serie erzielte er in der Overtime den Siegtreffer gegen München. Nach 103 Minuten und 34 Sekunden endete das längste Augsburger Eishockeyspiel durch Lambs Treffer.