Nico Sturms großer Tag: Der Stanley Cup macht Halt in Augsburg

Augsburg Oberbürgermeisterin Eva Weber empfängt den NHL-Stürmer und gebürtigen Augsburger Eishockey-Spieler Nico Sturm im Goldenen Saal des Rathauses.

Gejubelt hatte Nico Sturm bereits ausgelassen, als der Stürmer mit der Colorado Avalanche Ende Juni den Stanley Cup gewonnen hatte. In Tampa hatte die Mannschaft aus Denver die Meisterschaft der National Hockey League gewonnen.

Am Samstag genoss Sturm seinen besonderen Tag mit dem Pokal. Lässig im hellblauen Polo-Shirt ließ sich der Eishockey-Stürmer mit Familie und Freunden und der Trophäe fotografieren. Der Oberbürgermeisterin Eva Weber zeigte er die eingestanzten Namen auf den fünf silbernen Ringen unter der Schale. In seiner Stadt. Einen Tag lang darf jeder Gewinner die Trophäe mit nach Hause nehmen. Der 27-Jährige zögerte keinen Moment lang wohin es gehen es sollte. Nach Augsburg.

Nico Sturm wird im Goldenen Saal in Augsburg empfangen

Um 13 Uhr empfing zunächst Weber den Eishockey-Profi im Goldenen Saal des Rathauses. Von der Decke funkelte das Blattgold, unten das massive Silber der 17,5 Kilogramm schweren und 91 Zentimeter hohen Trophäe. „Wir sind stolz, denn sie haben Sportgeschichte geschrieben“, sagte Weber vor rund 100 Gästen und fügte hinzu: „Sie sind ein Botschafter für unsere Stadt.“ Seine Gefühle beschrieb Sturm so: „Es ist schon etwas Besonderes sich den Cup aus der Nähe ansehen zu dürfen, auch wenn man nicht Eishockey-Fan ist. Ich habe selbst noch Ehrfurcht davor, auch wenn ich ihn in die Höhe stemmen darf.“

Die Namen großer Eishockey-Legenden wie Wayne Gretzky, Mark Messier oder Glenn Anderson sind in die die Ringe eingestanzt. Die deutschen Sieger heißen Uwe Krupp, Dennis Seidenberg, Tom Kühnhackl, Phillip Grubauer und als Nummer fünf Nico Sturm.

Nico Sturm trägt sich im Beisein von Oberbürgermeisterin Eva Weber ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: Christian Kolbert, dpa

Zwar spielte Sturm nie für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga, doch im Curt-Frenzel-Stadion machte er die ersten Schritte auf dem Eis. Vom Nachwuchs des Augsburger EV wechselte er zu den Junioren des ESV Kaufbeuren, weil die Allgäuer damals höherklassig spielten.

Dann folgte der Wechsel nach Nordamerika ans College, wo Sturm sich sportlich das Rüstzeug für die beste Liga der Welt holte. Er war und ist dort kein Star, eher ein Arbeiter für die dritte oder vierte Sturmreihe, die meist die Aufgabe hat, eine starke Linie des Gegners zu stoppen. Aber auch dieseTypen werden benötigt.

5 Bilder Eishockey-Spieler Nico Sturm zu Besuch im Augsburger Rathaus Foto: Siegfried Kerpf

Mit dem Gewinn des Stanley Cups eröffneten sich nun für Sturm neue Chancen. Sein Zweijahresvertrag war vor kurzem ausgelaufen. Vor wenigen Wochen hatte er sich noch Gedanken gemacht, wohin sportlich die Reise geht. Der NHL-Triumph wirkt offenbar nun auch auf die Karriere des 27-Jährigen wie ein Katalysator. Der robuste Außenstürmer unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den San José Sharks. Verdiente Sturm bislang rund 700 000 Dollar pro Saison, dürften es künftig rund 2 Millionen Dollar sein. Sturm sagte: „Ich kann als Spieler noch besser sein, mir eine größere Rolle erarbeiten. Ich bin erst 27 Jahre alt.“

Nico Sturm richtet den Blick schon auf die nächste NHL-Saison

Im Herbst beginnt die neue Saison. „Mein doppelter Leistenbruch heilt sehr gut. ich bin schon am trainieren im Kraftraum des Curt-Frenzel-Stadion.“ Am Samstag dachte der der künftige Sharks-Stürmer jedoch nur ans feiern.

Vom Rathaus ging es ins Curt-Frenzel-Stadion, wo als zweiter Akt am speziellen Nico-Tag die Präsentation der wertvollsten Eishockey-Trophäe der Welt für die Nachwuchsspieler und die Fans des Augsburger EV folgte. Als dritter Teil sollte die private Feier mit Freunden und Familie in Neubergheim bei Augsburg den Schlusspunkt bilden. „Jetzt machen wir uns mit dem Cup noch einen schönen Tag“, sagte Sturm, packte die schwere Trophäe und trug sie selbst aus dem dritten Stock des Rathauses in den Bus, der vor der Tür parkte.