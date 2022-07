Interview

23.07.2022

Cup-Keeper Pritchard: "Nur Nico Sturm darf den Stanley Cup in die Höhe stemmen"

Plus Nach 34 Jahren als „Keeper of the Cup“ hat Phil Pritchard einige Geschichten zu erzählen. Vor der Präsentation des Stanley Cups von Nico Sturm in Augsburg verrät der Kanadier, was strikt verboten ist.

Von Milan Sako

Sie bringen den Stanley Cup Jahr für Jahr zu den besten Eishockey-Spielern der Welt. Wie gut sind ihre Fähigkeiten auf dem Eis?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

