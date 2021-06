Vertrag verlängert: Topscorer David Stieler bleibt Augsburger Panther

David Stieler bleibt ein Augsburger Panther. Der AEV hat den Vertrag mit seinem Topscorer verlängert. In Augsburg ist er heimisch geworden.

Mit David Stieler bleibt der Topscorer der Augsburger Panther an Bord. Der AEV hat den Vertrag mit ihm um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Verein am Freitagvormittag mit. Damit geht Stieler bereits in seine sechste Spielzeit in Augsburg.

David Stieler wechselte zur Saison 2016-17 von den Fischtown Pinguins aus der DEL2 nach Augsburg. Für die Augsburger Panther absolvierte er in fünf Spielzeiten 259 Einsätze in der DEL. Dabei stehen für den Linksschützen 49 Tore und 83 Assists zu Buche. In der Saison 2020-21 war Stieler mit 13 Toren und 33 Punkten sowohl bester Torschütze als auch Topscorer seines Teams. In seinen bislang fünf Jahren im Panthertrikot erreichte er dreimal die Playoffs und einmal die Champions Hockey League.

David Stieler: "Augsburg ist für mich die zweite Heimat geworden"

Panthercoach Mark Pederson wird in der Mitteilung der Augsburger Panther mit folgenden Worten zitiert: „Wir sind sehr glücklich, dass wir in der neuen Saison auf David Stieler zählen können. Er ist ein sehr kompletter Stürmer, der in allen Bereichen des Spiels über hohe Qualitäten verfügt. Offensiv kann er Chancen kreieren und auch selbst Tore erzielen, im Backchecking und in der defensiven Zone verrichtet er wichtige Arbeit.“

Auch David Stieler selbst freut sich offensichtlich sehr über die Verlängerung

„Augsburg ist für meine Frau und mich die zweite Heimat geworden. Nicht nur, weil unsere Tochter Vanessa hier geboren wurde, fühlen wir uns in dieser Stadt zuhause. Mit den Panthern habe ich hier zudem fünf gute Jahre gehabt, in denen wir als Team Erfolge feiern konnten und ich mich auch persönlich als Spieler und Mensch weiterentwickeln konnte. Deshalb freue ich mich sehr, weiter Teil der Pantherfamilie sein zu können. Ich möchte meinen Beitrag zum Erfolg unserer Organisation beisteuern“, so David Stieler. (AZ)

