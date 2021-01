19:20 Uhr

Dezimierter AEV holt einen Punkt gegen Adler Mannheim

Obwohl ein Treffer in der Verlängerung die Niederlage besiegelt, ist das 3:4 gegen Mannheim als Erfolg zu werten. Ein Neuzugang trifft erneut.

Von Andreas Kornes

Mit einem hart erkämpften Punkt gehen die Augsburger Panther aus dem Sonntagsspiel gegen die Adler Mannheim. 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) unterlag die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie in der Verlängerung. Ein Erfolg - denn ohne Scott Valentine (gesperrt), Henry Haase (Gehirnerschütterung) und Niklas Länger (nach einer Covid-Infektion noch nicht einsatzbereit) standen Tuomie nur fünf Verteidiger zur Verfügung.

Nicht die besten Voraussetzungen gegen die Offensivmaschinerie des bis dahin ungeschlagenen deutschen Meisters. Immerhin: Neuzugang Danny Kristo hatte auch den zweiten Corona-Test überstanden und durfte nach nur zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft gleich mitwirken. Tuomie beorderte ihn an die Seite von Spielmacher Drew LeBlanc und Jaroslav Hafenrichter in die erste Reihe.

Mannheim machte gegen die Augsburger Panther von Beginn an Druck

Die Stürmer hatten an diesem Sonntagnachmittag allerdings vor allem damit zu tun, in der Defensive auszuhelfen. Mannheim machte von der ersten Sekunde an Druck. Augsburg war im wesentlichen damit beschäftigt, den Puck aus der Gefahrenzone zu halten. Das gelang mit viel Einsatz und einem Markus Keller, der den verletzten Olivier Roy erneut souverän vertrat.

Und es tat sich Überraschendes: Die Hausherren gingen in Führung. Spencer Abbott ließ den beiden Treffern in Straubing gleich noch sein drittes DEL-Tor folgen (4.). Als Adam Payerl dann in der 17. Minute gar auf 2:0 erhöhte spiegelte das zwar nicht unbedingt den Spielverlauf wider, war aber der Lohn für den Einsatzwillen in der Defensive. Einmal allerdings musste Keller vor der ersten Sirene dann doch hinter sich langen. Gegen den Schuss von Brendan Shinnimin war Keller machtlos (18.).

Es blieb auch im zweiten Drittel so: Mannheim machte das Spiel, Augsburg stemmte sich mit aller Macht gegen diesen Angriffswirbel. Und die Panther blieben effektiv. LeBlanc nutzte eine der wenigen Chancen zum 3:1 (25.). Die Adler ließen sich davon nicht beirren und schnürten die Gäste phasenweise regelrecht in deren Drittel ein. Aber erneut gelang ihnen nur ein Treffer, Shinnimin verkürzte auf 2:3 (36.).

Brendan Shinnimin traf dreimal gegen den AEV

Und auch der dritte Treffer der Mannheimer ging auf dessen Konto. Augsburg schaffte es nicht, den Puck sicher von hinten heraus zu spielen, die Adler störten früh, eroberten das Spielgerät zurück - 3:3 (46.). Es schien, als zeige das Augsburger Abwehrbollwerk jetzt die ersten Risse unter dem Dauerbeschuss. Keller und die Querlatte retteten in der Phase nach dem Ausgleichstreffer das Unentschieden. Chancen der Gastgeber waren nun selten, dafür aber hochkarätig. Payerl vergab dreieinhalb Minuten vor dem Ende die beste. Tore fielen keine mehr, es ging die Verlängerung. In der sicherte Matthias Plachta den Adlern den Zusatzpunkt.

Augsburg Keller - Lamb, Tölzer; Sezemsky, Rogl; Mag. Eisenmenger, Bergman; Kharboutli - Kristo, LeBlanc, Hafenrichter; Abbott, Stieler, Trevelyan; Payerl, Clarke, Sternheimer; Miller, Lambacher, Max Eisenmenger​

