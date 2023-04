AEV verlängert Vertrag mit Christian Hanke

Nach dem überraschenden Klassenerhalt stellen die Augsburger Panther ihren Kader für die DEL zusammen. Ein weiterer Spieler und der AEV setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Seit Montagabend steht fest, dass die Augsburger Panther in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bleiben. Der AEV profitierte vom Scheitern der Kassel Huskies und der Krefeld Pinguine im Halbfinale um die DEL2-Meisterschaft. Die Panther besitzen nun Planungssicherheit für die kommende Saison und arbeiten am Kader. Am Mittwoch gab der Klub eine weitere Vertragsverlängerung bekannt. In der Spielzeit 2023/24 wird Nachwuchsspieler Christian Hanke zum Aufgebot der Augsburger zählen.

Christof Kreutzer, der Sportliche Leiter und künftige Trainer der Panther, glaubt an eine positive Entwicklung des Angreifers. In einer Mitteilung des Klubs lässt er sich folgend zitieren: "Christian Hanke hat in der letzten Saison viele wertvolle Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt. Wir möchten ihn in Augsburg weiterhin intensiv fördern und fordern. Mit Geduld und seiner harten Arbeit können wir ihn weiter schrittweise an den Profibereich heranführen."

10 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2023/24 Foto: Siegfried Kerpf

Im Oktober erzielte Christian Hanke sein erstes DEL-Tor

Der 19-jährige Stürmer aus dem Unterbau des Augsburger EV bestritt in der abgelaufenen Spielzeit seine ersten Spiele in der höchsten deutschen Liga. Diese Einsätze verdiente er sich durch ansprechende Auftritte in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL). Mit 18 Scorerpunkten in 23 Spielen zählte Hanke dort zu den punktbesten Stürmern der U20-Mannschaft des AEV. Überwiegend kam der Rechtsschütze per Förderlizenz für den HC Landsberg in der Oberliga zum Einsatz. In 33 Spielen für den HCL erzielte Hanke zwei Treffer, acht Tore bereitete er vor.

Für die Augsburger Panther lief Hanke in der DEL insgesamt achtmal auf. Seinen bislang größten Moment als Profi erlebte er am 20. Oktober vergangenen Jahres. Im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg erzielte er sein erstes Erstliga-Tor. Die Klubs müssen im Rahmen der Lizensierung Vorgaben im Kader erfüllen. Auch in der Saison 2023/24 fällt Hanke unter die U23-Regelung der Liga.

Hanke ist ein weiterer Baustein im Kader der Panther. Für die Abwehr sind Tim Schüle, Maximilian Renner (beide zuvor Bietigheim), Simon Sezemsky (Frankfurt), Niklas Länger und Mirko Sacher vertraglich gebunden, für den Angriff Marco Niewollik (eigene U20), Justin Volek und TJ Trevelyan. Auch Torwart Markus Keller bleibt.

Lesen Sie dazu auch