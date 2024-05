Augsburger Panther verpflichten Offensivspieler Cody Kunyk

Die Panther verpflichten Cody Kunyk vom Ligarivalen Löwen Frankfurt. Der 33-Jährige soll die Augsburger Offensive verstärken.

Vermutlich haben sie in der Chefetage der Augsburger Panther nicht mit allzu großer Freude gelesen, was ein gewisser RinkRat am Samstagmorgen bei X gepostet hat. Wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt ist unbekannt. Klar ist nur, dass er im Eishockey-Geschäft bestens vernetzt ist und mit seinen Personalprognosen sehr oft richtig liegt. So auch mit dieser, dass die Panther den Kanadier Cody Kunik unter Vertrag genommen haben. Getrieben von RinkRat zog der Klub am Montagnachmittag nach und gab den Transfer auch offiziell bekannt.

Neuer Panther-Stürmer kann starke Statistiken vorweisen

Der 33-jährige Kunik hatte vergangene Saison noch für Frankfurt gespielt und es dort auf 17 Tore und 24 Vorlagen gebracht. Damit landete er auf Rang 19 der besten Scorer der Deutschen Eishockeyliga. Elf seiner 41 Punkte verbuchte der spielstarke Center im Powerplay, 29 bei numerischer Gleichheit auf dem Eis. Der Stürmer zählte zudem mit einer Erfolgsquote von rund 58 Prozent zu den besten Zweikämpfern im Team der Frankfurt. Um den Transfer im bestmöglichen Licht dastehen zu lassen, arbeitete die Presseabteilung der Augsburger aus den Datenarchiven der DEL zudem heraus, dass Frankfurt durchschnittlich die meisten Torschüsse abgab, wenn Kunyk auf dem Eis stand. Und: Über 82 Prozent seiner Pässe kamen beim Mitspieler an. Trotz dieser Statistiken hatte Kunyk aber keine Zukunft in Frankfurt, das mit einem neuen Führungsduo in die neue Saison geht. Sportdirektor Daniel Heinrizi und Trainer Tom Rowe gestalten die Mannschaft um. Bereits am 5. April gab der Klub die Trennung von Kunyk bekannt.

Panther-Sportdirektor Mitchell sucht DEL-erfahrene Profis

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell dürfte das nur recht sein, denn für das Unternehmen Klassenerhalt braucht er DEL-erfahrene Spieler. „Cody Kunyk stellt seine offensiven Fähigkeiten seit Jahren in starken europäischen Ligen unter Beweis. Nach seinem Jahr in Frankfurt weiß er auch, welche Art von Eishockey in der DEL gefragt ist“, lässt er sich in der Mitteilung der Panther zitieren. Und: „Es wird wichtig sein, dass wir nicht nur Europa- oder Deutschland-Neulinge im Team haben, sondern auch erfahrene Spieler, die unsere Liga kennen. Cody passt deshalb bestens in unser Anforderungsprofil, er wird eine wichtige Rolle bei uns einnehmen.“

Vor seinem Engagement in Frankfurt war Kunyk, der genau ein NHL-Spiel in seiner Vita stehen hat, insgesamt fünf Spielzeiten in der finnischen Liiga für Kärpät, HPK und SaiPa aktiv. In 298 Partien kam der Kanadier auf 207 Scorerpunkte. In der Saison 2021/22 stürmte Kunyk für Barys Nur-Sultan in der KHL (18 Spiele, 18 Punkte).

15 Profis stehen mittlerweile im Kader der Panther

Damit umfasst der Panther-Kader nun schon 15 Profis, zu denen aber auch mehrere U23-Spieler gehören, die erst noch an die DEL herangeführt werden sollen. Mitchell dürfte dieser Tage vor allem damit beschäftigt sein, einen neuen Trainer zu finden. Dieser Posten ist weiterhin unbesetzt. Und auch im Tor klafft neben Markus Keller noch eine Lücke.

