Prominenter Neuzugang: Augsburger Panther holen Mark Zengerle aus Straubing

Die Augsburger Panther vermelden den ersten Top-Neuzugang: Von den Straubing Tigers kommt Mark Zengerle. Der Deutsch-Amerikaner hatte zuletzt 17 Tore erzielt.

Während der erste Panther-Neuzugang Kristian Blumenschein aus der zweiten Liga kommt, greift Sportdirektor Larry Mitchell jetzt ins obere Regal. Vom DEL-Konkurrenten Straubing wechselt der Stürmer Mark Zengerle nach Augsburg. Der 34-jährige US-Amerikaner mit deutschem Pass hat schon sechs Spielzeiten in der höchsten deutschen Eishockeyliga absolviert. Zwei Jahre Bremerhaven, zwei Jahre Berlin inklusive zweier Meisterschaften und zuletzt zwei Jahre Straubing stehen in seiner Vita. Treffsicher war er auf jeder dieser Stationen und bringt es bisher auf 53 Tore und 150 Assists in der DEL. 2019 war er damit bester Vorlagengeber der Liga. Vergangene Saison erzielte er mit 17 Treffern in dieser Kategorie seinen DEL-Bestwert.

Für Mitchell ist Zengerle "ein erfahrener Spieler, der seine Stärken in der Offensive hat. Er ist ein kreativer Spieler mit guten Händen und einer großen Spielübersicht. Diese Attribute werden ihn auch im Powerplay wertvoll für unser Team machen. Er kann Center und Rechtsaußen spielen und hat in den beiden letzten Spielzeiten jeweils über 35 Scorerpunkte gemacht." Zengerle habe immer konstant gescort und im Schnitt mehr als 0,7 Punkte pro Spiel verbucht.

Augsburger Panther holen Mark Zengerle von den Straubing Tigers

Mit dieser Verpflichtung gelingt den Panthern ein erster kleiner Transfercoup. In Straubing hatten sie den Abgang Zengerles schon am 22. April bekannt gegeben. Mit ihm waren damals Matt Bradley, Tyler Sheehy und Parker Tuomie am Ende einer erfolgreichen Saison verabschiedet worden. Für Straubing war erst im Halbfinale gegen den späteren deutschen Meister Eisbären Berlin Endstation. Zengerle hatte in den Play-offs zwei Tore erzielt und fünf Vorlagen gegeben. Nur in den Derbys mit Augsburg hatte er sich vergangene Saison vornehm zurück gehalten. Obwohl die Tigers stolze 19 Tore gegen die Panther erzielten, war er an einem einzigen mit einer Vorlage beteiligt.

Mit Zengerle stehen nun sieben Profis für die kommende Saison in Augsburg unter Vertrag: Markus Keller, Blumenschein, Mick Köhler, Max Renner, Thomas J. Trevelyan, Alexander Oblinger und Luca Tosto. Momentan laufen zudem noch die Verhandlungen mit den letztjährigen Stürmern Chris Collins, Anrei Hakulinen und Jere Karjalainen.

Tom Rowe wird nicht neuer AEV-Trainer

Offen sind zudem noch immer die zwei wichtigsten Positionen: Torwart und Trainer. Bei dem Job hinter der Bande herrscht nun immerhin dahingehend Klarheit, dass dort nicht Tom Rowe stehen wird. Am Montag gaben die Löwen Frankfurt den 67-jährigen Amerikaner als neuen Headcoach bekannt. „Ich freue mich, der neue Head Coach der Löwen Frankfurt zu sein und den Klub in eine neue Ära führen zu können“, ließ sich Rowe in einem ersten Statement zitieren. Die gute persönliche Beziehung zwischen ihm und Mitchell hatte offenbar keine Chance gegen das Gehaltsangebot aus der Bankenmetropole. Die Wunschlösung ist damit passé, die Suche nach einem neuen Trainer geht weiter.

Lesen Sie dazu auch