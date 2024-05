Chris Collins bleibt ein Panther

Der Torjäger verlängert nach einer starken Debüt-Saison für die Augsburger Panther seinen Vertrag beim AEV.

Die erste Importstelle ist vergeben: Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Chris Collins verlängert. Der 32-jährige Mittelstürmer war vergangene Saison teamintern zweitbester Scorer und zählte konstant zu den Leistungsträgern.

Chris Collins wechselte vor der abgelaufenen Spielzeit aus Villach zum DEL-Gründungsmitglied. Der Kanadier benötigte eine Anlaufzeit, um die Umstellung von Österreich in die deutsche Eliteliga zu meistern. Doch irgendwann ging der Knoten auf und nahm es locker: „Tore sind wie Bananen, sie kommen meist in Bündeln daher. Und man weiß auch nie, wann sie kommen“, sagte er nach einigen Partien im AEV-Dress.

Collins bildete häufig zusammen mit den beiden Finnen Anrei Hakulinen und Jere Karjalainen die Topreihe der Panther. In 51 Spielen verbuchte der Stürmer, der auf den Flügeln und als Center eingesetzt werden kann, 17 Tore und 18 Assists. Vier Tore zum Sieg, sechs Tore zur Führung sowie acht Tore bei Rückstand und 115 Torschüsse waren allesamt Bestwerte in der Panther-Mannschaft. Zudem wies der 184 cm große und 83 kg schwere Linksschütze teamintern den zweitbesten Plus-Minus Wert auf.

Der Kanadier Chris Collins war der schnellste Panther

Eine Statistik untermauert den Eindruck, den die Zuschauer von Collins hatten: Mit einem Top-Speed von 38,3 Stundenkilometern war er der schnellste Panther in der Saison 2023/24, auch seine durchschnittliche Geschwindigkeit von 16,8 km/h war spitze. Damit zählt Collins im Vergleich auch zu den schnellsten Skatern der Liga.

Sportdirektor Larry Mitchell über der ersten Vertragabschluss mit einem Importspieler: "Chris Collins kann persönlich auf eine gute erste Saison im Panthertrikot zurückblicken, weshalb wir den Vertrag unbedingt verlängern wollten. Speziell mit seinen läuferischen Fähigkeiten sorgt er immer wieder für Torgefahr. Er kann in Über- und Unterzahl eingesetzt werden und spielt in jedem einzelnen Shift mit viel Energie. In unserem neuen Team wird Chris mit seinen Qualitäten eine wichtige Rolle einnehmen."

Collins will mit "gutem Beispiel vorangehen"

"Ich freue mich sehr, dass ich nach Augsburg zurückkehren werden und helfen kann, dass wir als Team besser abschneiden als zuletzt. Unsere leidenschaftlichen Fans haben eine Mannschaft verdient, die in jedem Spiel bis zum letzten Spieltag alles für die Panther gibt. Ich möchte dabei mit gutem Beispiel vorangehen", so Chris Collins über seine Unterschrift unter einem neuen Arbeitspapier.

Bei der Trainersuche können die Panther keinen Abschluss melden. Die Konkurrenz dagegen hat Personalentscheidungen getroffen.

Der Finne Kari Jalonen übernimmt den achtmaligen deutschen Eishockey-Meister Kölner Haie. Zuletzt war er Coach der tschechischen Nationalmannschaft und holte bei der WM 2022 Bronze. Die Löwen Frankfurt haben Tom Rowe als Trainer für die neue Eishockey-Saison in der DEL verpflichtet. Der 67 Jahre alte Amerikaner arbeitete zuletzt für die Nürnberg Ice Tigers und war auch bei den Panthern im Gespräch gewesen.