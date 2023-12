Panther müssen auf Torjäger Hakulinen verzichten

Finnland hat den Topscorer der Augsburger Panther für eine Länderspielreise angefordert. Der 33-Jährige fehlt dem AEV in zwei wichtigen Spielen.

Die Panther müssen demnächst auf Stürmer Anrei Hakulinen verzichten. Der Team-Kapitän wurde für die finnische Nationalmannschaft nominiert. Der Pantherstürmer läuft im Rahmen der Euro Hockey Tour vom 14. bis 17. Dezember für sein Heimatland auf und kann deshalb in diesem Zeitraum nicht für die Panther zum Einsatz kommen. Am Freitag (15. Dezember) empfangen die Augsburger die Fishtown Pinguins Bremerhaven im Curt-Frenzel-Stadion. Am Sonntag (17. Dezember, 16.30 Uhr) geht es zu den Löwen nach Frankfurt. Jere Karjalainen, der vor dieser Saison ebenfalls aus Finnland in die Deutsche Eishockey Liga gewechselt ist, wird dann ohne seinen Sturmpartner, mit dem er sich fast blind auf dem Eis versteht, auskommen müssen.

Am 11. Dezember wird sich Hakulinen zunächst auf den Weg nach Helsinki machen, wo die finnische Nationalmannschaft ein kurzes Trainingslager abhält. Am 14. Dezember folgt das Spiel gegen Tschechien in Prag. Die nächsten beiden Spiele bestreiten die Finnen dann in Zürich. Am Samstag, 16. Dezember treffen sie auf Schweden und am Sonntag, 17. Dezember auf die Schweiz.

Die Paradereihe der Augsburger Panther wird auseinandergerissen

Trainer Christof Kreutzer wird die Nachricht mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegennehmen. Zum einen fehlt mit dem fast zwei Meter großen Angreifer sein Topscorer. Hakulinen führt die Wertung mit zehn Treffern und zwölf Vorlagen an, gefolgt von Krajalaien (9/9) und Chris Collins (5/10). Dieses Trio bildet zugleich die Paradereihe der Panther und wird damit zumindest für zwei Spiele auseinandergerissen. Andererseits ist die Berufung für Hakulinen auch eine Anerkennung für die Panther-Arbeit, die in Finnland offenbar aufmerksam registriert wird. Außerdem freut sich Hakulinen, dass weitere internationale Einsätze zu seinen neun Länderspielen hinzukommen.

Am kommenden Wochenende ist Hakulinen für die Panther noch im Einsatz. Am Freitag um 19.30 Uhr kommt das DEL-Spitzenteam Straubing Tigers nach Augsburg. Am Sonntag um 16.30 Uhr ist die Mannschaft von Coach Kreutzer in Ingolstadt zu Gast.

