Panther-Torwart Keller: "Stimmung wie auf einer Beerdigung"

Plus Ohne die AEV-Fans treten die Augsburger am Freitag zum letzten Saisonspiel in München an. Die Klubführung spricht mit den Werbepartnern über die Situation und die Zukunftsplanung.

Von Milan Sako

Sportlich ist die Saison gelaufen für die Augsburger Panther. Sie werden das 30. Jahr in der Deutschen Eishockey Liga als 14. und Letzter abschließen. Das letzte Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG und die Szenen, die sich danach abspielten, hat Markus Keller noch nicht ganz verdaut. "Ich bin seit 25 Jahren eng mit dem Klub verbunden. Zuerst als junger Bub und Fan, später als Spieler. So eine aufgeheizte Stimmung habe ich in Augsburg noch nicht erlebt. Das war sehr negativ, da war viel Frust zu spüren", sagt der Torhüter der Panther. Gerade als sich die Mannschaft mit einem angefertigten Banner für die Unterstützung der Fans bedanken wollte und Stadionsprecher Ingo Weighardt den Dank der Klubführung vorlas, reagierte ein Teil der Anhänger mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Auf dem Eis ist die Saison für Augsburg gelaufen. Das letzte Hauptrundenspiel der Panther am Freitag um 19.30 Uhr beim EHC Red Bull München hat für den AEV nur noch statistischen Wert. Die Stimmung in der Mannschaft ist nach dem Tiefpunkt gegen die DEG und sieben Niederlagen am Stück im Keller. "Die Trainingseinheiten in dieser Woche haben sich angefühlt wie auf einer Beerdigung", sagt der gebürtige Augsburger. Der Frustlevel sei auch bei den Spielern sehr hoch. "Für uns geht es darum, das letzte Spiel mit Anstand und ordentlich über die Bühne zu bekommen", sagt Keller vor dem Saisonabschluss in der Olympia-Eishalle.

