Augsburger Panther

17:59 Uhr

Panther-Trainer Russell: "Das waren die härtesten Wochen in meinem Hockey-Leben"

Harte Zeiten in Augsburg: Peter Russell ist in seiner Trainer-Laufbahn noch nie entlassen worden.

Plus Der AEV-Trainer spricht über die schwierigen Zeiten in Augsburg, die unglückliche Niederlage in München und den Druck, den auch die Mannschaft verspürt.

Von Milan Sako

In kleinen Schritten kommt Augsburg voran. Die Pleitenserie in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) beendeten die Panther mit einem 2:1 gegen Bietigheim. Danach kassierte das Team in München beim Tabellenführer mit 2:3 eine unglückliche Niederlage. Die Gäste hatten Pech, verpassten eine Riesenchance, selbst mit 3:2 in Führung zu gehen oder auch noch einmal den Ausgleich zum 3:3 zu schaffen. Unter dem Strich stand die 15. Saison-Niederlage, der fünf Siege gegenüberstehen. Als 14. und Vorletzter der DEL schweben die Panther weiter in Abstiegsgefahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

