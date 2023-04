Torwart Dennis Endras bleibt bei den Augsburger Panthern

Nach einer Saison mit mehr Tiefen als Höhen zweifelte Dennis Endras auch an sich selbst. Nun steht fest, dass der Ex-Nationaltorhüter eine weitere Saison beim AEV spielt.

Der Frust saß tief bei Dennis Endras zum Ende der vergangenen Saison. Der ehemalige Torwart war im vergangenen Sommer von den Adlern Mannheim zu den Augsburger Panthern gekommen. Der gebürtige Sonthofener hatte sogar einen gültigen (und gut dotierten) Vertrag bei dem Spitzenklub aufgelöst, um noch einmal für seinen Herzensklub aufzulaufen. Doch die Saison verlief völlig enttäuschend, und den Panthern drohte sogar der Absturz in die zweite Liga. „Ich bin den Verantwortlichen der Panther sehr dankbar, dass sie mir die Türe immer offen gehalten haben und ein feines Gespür dafür hatten, dass mir sowohl das Abschneiden unseres Teams als auch meine persönliche Leistung nahegegangen sind. Ich musste den Kopf freibekommen und meine Gedanken sortieren“, sagt der Schlussmann.

Der ehemalige Nationaltorhüter hatte kurz vor dem Saisonende angekündigt, dass er seine Entscheidung frei vom Frust und den Emotionen der letzten Spieltage treffen wollte. Er bat sich Bedenkzeit aus. „Je mehr Tage vergingen, desto größer wurde meine Motivation, noch mal das Panther-Trikot zu tragen. Ich spüre hier im Klub eine große Aufbruchstimmung und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen“, sagt der neue und alte Panther-Schlussmann, der wie in der vergangenen Spielzeit mit dem gebürtigen Augsburger Markus Keller nun das Torwart-Duo bilden wird.

Augsburger Panther sind auf der Torwart-Position komplett

In den vergangenen Tagen und Wochen tauschte sich Endras mit dem neuen Panther-Trainer Christof Kreutzer aus. Der 55-Jährige arbeitet seit Wochen intensiv am Kader für die Saison 2023/2024. Während Kreutzer zu seinem Amtsantritt noch „zu 95 Prozent“ davon ausgegangen war, für die DEL2 zu planen, steht inzwischen der Klassenverbleib des DEL-Gründungsmitglieds fest. Kreutzer ordnet die Entscheidung in der Torwart-Frage so ein: „Vermutlich hatte kein Zweiter mehr mit dem Verlauf der letzten Spielzeit zu kämpfen als er selber, was menschlich nachvollziehbar ist. Deshalb haben wir ihm die Zeit für die Entscheidung über seine Zukunft gegeben und ihm erst einmal einen Familienurlaub verordnet. Schon vor seiner Rückkehr nach Augsburg vor drei Wochen hat uns Dennis klar signalisiert, dass er, egal in welcher Liga, bereit für die neue Saison mit den Panthern ist und auf unsere Entscheidung wartet.“

Vom neuen Chefcoach kam ein klares Ja. Denn: „Wenn der Spaß und die Lockerheit bei ihm zurückkommen, ist er ein topfitter Vorzeigesportler mit großen Fähigkeiten.“ Bereits seit Wochen hat Endras sein Sommerprogramm mit seinem bewährten persönlichen Fitnesscoach aufgenommen und setzt dabei viel auf Yoga und Meditation. „Ich stehe schon um 5 Uhr morgens auf und mache meine Übungen. Wenn mein Sohn Ian aufwacht, kann ich das Tagesprogramm starten und andere Aufgaben übernehmen“, erzählt Endras.

AEV-Trainer plant mit lediglich acht Importspielern

Kreutzer plant, mit zwei deutschen Torhütern und vorerst nur acht Importspielern in die neue Saison zu starten. Damit hätten die Panther noch drei Ausländerstellen für Nachverpflichtungen zur Verfügung und könnten reagieren, falls sich Schlüsselspieler schwer verletzen. Oder auch, um Fehlgriffe schnell korrigieren zu können.

Nach der Verpflichtung von Endras stehen nun die Importspieler im Fokus. Nach wie vor ein Thema ist wohl der Schwede Sebastian Wännström, der als einer der wenigen Ausländer nicht nur wegen seiner 18 Tore und 13 Vorlagen überzeugen konnte. Auch Stürmer Ryan Kuffner (15 Treffer/17 Pässe), der sich nach einem schwachen Start zum Saisonende deutlich steigerte, könnte einen neuen Vertrag in Augsburg erhalten. Der deutsche Stürmer Jerome Flaake, ein gebürtiger Augsburger vom Liga-Rivalen ERC Ingolstadt, wird ebenfalls als Neuzugang gehandelt. Beim deutschen Vizemeister ERCI wird der Ex-Nationalspieler bereits als Abgang gemeldet.