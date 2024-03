Eishockey

vor 41 Min.

Augsburg hofft auf Kaufbeuren und trennt sich von Kreutzer

Plus Ausgerechnet der alte Rivale Kaufbeuren kann den Augsburger Panthern den Klassenerhalt in der DEL bescheren. Gleichzeitig hat der AEV sich von seinem Cheftrainer getrennt.

Von Manuel Weis, Manuel Weis, Andreas Kornes

Während sich die Profis der Augsburger Panther längst in die Sommerpause verabschiedet haben, herrscht weiterhin Unklarheit darüber, in welcher Liga der Klub kommende Saison spielen wird. Als Tabellenletzter der Deutschen Eishockeyliga ist Augsburg zwar sportlicher Absteiger, steigt aber nur ab, wenn auch eine aufstiegsberechtigte Mannschaft die Play-offs der DEL2 gewinnt. Immerhin in einem Punkt gibt es nun Klarheit: Christof Kreutzer ist nicht mehr Trainer der Panther. Das gab der (Noch-)Erstligist am Mittwoch bekannt. Hauptgesellschafter Lothar Sigl wird mit den Worten zitiert, dass man nach einer umfangreichen Analyse zu dem Entschluss gekommen sei, "unsere stets vertrauensvolle Zusammenarbeit zu beenden". Kreutzer habe sich vor einem Jahr der Herausforderung voller Überzeugung gestellt, "einen personellen Umbruch eingeleitet und viele richtige Entscheidungen getroffen. Auch wenn es lange gut aussah, so haben wir unser gemeinsames Saisonziel am Ende allerdings doch nicht erreicht."

Kassel Huskies sind der letzte verbliebene Aufstiegskandidat

Die Panther zittern also weiterhin um den Verbleib in der DEL. In den DEL2-Play-offs ist nun allerdings nur noch eine Mannschaft, die aufsteigen darf, im Rennen: die Kassel Huskies. Die Krefeld Pinguine, die ebenfalls nach oben wollten, haben sich am Dienstagabend aus dem Rennen verabschiedet. Sie unterlagen in Spiel sieben den Eispiraten aus Crimmitschau, welche aber nicht die Voraussetzungen für ein Mitmischen im Oberhaus erfüllen. Die Sachsen lagen im Dienstagsspiel kurz vor Ende des dritten Drittels noch 3:5 zurück, schafften dann vor dem Ende der regulären Spielzeit noch das 5:5 und bejubelten das Siegtor in der 88. Spielminute.

