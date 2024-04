Während der Finalserie: Kassel Huskies entlassen Trainer Bill Stewart

Paukenschlag in der DEL2: Die Kassel Huskies liegen in den Finalspielen 2:3 hinten und haben Trainer Bill Stewart entlassen. Die Nachfolger stehen bereits fest.

Das ist mal eine dicke Überraschung: Vor Spiel sechs in der Finalserie der DEL 2 haben die Kassel Huskies ihren Trainer Bill Stewart entlassen. Noch am Sonntag hatte der aufstiegsberechtigte Verein das Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg verloren und liegen nun mit 2:3 Siegen zurück. Gewinnt Regensburg das Heimspiel am Dienstagabend, stehen die Oberpfälzer als Meister der DEL2 fest.

Auch die Nachfolger stehen bereits fest: Wie der Verein mitteilte, übernehmen der U20-Coach und langjährige Huskies-Spieler Sven Valenti, ihm zur Seite steht ebenfalls ab sofort Ex-Husky Daniel Kreutzer. Huskies-Inhaber und Geschäftsführer Paul Sinizin wird in der Stellungnahme des Vereins wie folgt zitiert: "Diese Entscheidung kommt sicherlich überraschend, jedoch trage ich hierfür die volle Verantwortung. Mir geht es ausschließlich um die Kassel Huskies, deren Werte und den Kasseler Weg. In den vergangenen Tagen wurde sich von unserer Club-Identität entfernt. Ich sehe mich in der Verantwortung, diese Tendenzen sofort zu stoppen und somit die Organisation zu schützen."

Wird Regensburg am Dienstag Meister der DEL2, bleiben die Augsburger Panther in der DEL

Sinzin, betont, spricht dem neuen Trainer-Duo sein Vertrauen aus. "Ich bedanke mich bei Sven und auch bei Daniel, die beide sofort zugesagt haben, uns in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Beide genießen mein volles Vertrauen. Wir haben am Dienstag ein entscheidendes Spiel vor der Brust und gehen dies nun gemeinsam an."

Bereits kurz vor Ende der Hauptrunde hatten die Huskies einen Wechsel auf der Trainerposition vorgenommen und Bo Subr durch Bill Stewart ersetzt, um mit ihm in die Finalspiele zu gehen. Offenbar ist nun auch die Geduld mit dem langjährigen Coach der Adler Mannheim zu Ende. Der Personalwechsel wird auch bei den Augsburger Panthern mit großem Interesse vernommen werden. Denn wird Regensburg Meister in der DEL2, bleiben die Augsburger erneut trotz des Belegen eines Abstiegsplatzes in der DEL. Während Kassel die Lizenz für die DEL beantragt hat und aufstiegsberechtigt wäre, hat Regensburg als Aufsteiger in die DEL 2 auf diesen Schritt verzichtet. Zusätzlich kurios: Daniel Kreutzer, Kassels neuer Co-Trainer, ist der Bruder des ehemaligen AEV-Trainers Christof Kreutzer. Nun könnte Kreutzer dazu beitragen, dass der Ex-Klub seines Bruders in die DEL 2 muss.

