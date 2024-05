Hitradio RT1 kehrt zu den Panthern zurück

Die Mediengruppe Pressedruck erhöht ihr Engagement bei den Augsburger Panthern zur neuen Spielzeit. Aktionen für Fans und Businesspartner sind geplant.

Eishockey, der AEV und die Augsburger Allgemeine mit ihren Heimatzeitungen sind seit Jahrzehnten untrennbar miteinander verbunden. Dass die Arena den Namen von Curt Frenzel trägt, ist nicht verwunderlich. Schließlich war der Gründungsvater der Augsburger Allgemeinen ein glühender Förderer des Eishockeys in der Stadt. Von 1962 bis zu seinem Tod 1970 war der damalige Verleger auch Präsident des Augsburger EV. Die Mediengruppe Pressedruck weitet ihr Engagement bei den Augsburger Panthern ab der Saison 2024/25 aus. Die Augsburger Allgemeine bleibt Premiumpartner, der regionale Fernsehsender a.tv steigt in die Riege der größten Sponsoren auf und auch Hitradio RT1 ist kommende Spielzeit als Premiumpartner zurück an der Seite des DEL-Klubs.

Mit einem breit gefächerten Mix an Werbemaßnahmen sind die drei Augsburger Institutionen bei Heimspielen sichtbar. Darüber hinaus sind Aktionen für Fans und Businesspartner geplant. Auch die Kartei der Not, das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, soll durch die Reichweite der Augsburger Panther weiterhin Unterstützung erfahren.

Panther-Geschäftsführer Horber: "Neues Level der Zusammenarbeit"

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber: "Wir sind sehr glücklich, dass wir unsere langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft zur Saison 2024-25 auf ein neues Level heben können. Die Augsburger Allgemeine als bedeutende Tageszeitung und a.tv als unser regionaler Fernsehsender sind seit vielen Jahren wichtige Partner für uns. Die Rückkehr von Hitradio RT1 sogar als neuer Premiumsponsor und offizieller Radiopartner – freut uns ganz besonders."

"Vertrauen, Nähe und Faszination sind die Werte unserer Augsburger Allgemeinen. Diese Werte decken sich zu 100 Prozent mit denen der Augsburger Panther. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir die jahrzehntelange traditionelle Partnerschaft nicht nur fortsetzen, sondern ab sofort im Verbund mit a.tv und Hitradio RT1 sogar noch erweitern konnten," so Andreas Schmutterer, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Hitradio RT1 plant zahlreiche Aktionen

Sein Geschäftsleitungskollege Bernhard Hock von Hitradio RT1 ergänzt: "Die Fans dürfen sich auf zahlreiche Aktionen und Informationen auf unserem Sender freuen." Details werden in Kürze veröffentlicht. Hitradio RT1 ist mit täglich 161.000 Hörern Bayern reichweitenstärkstes Lokalradio-Netzwerk mit seinen Stationen in Augsburg, Neuburg-Schrobenhausen, Donauwörth und Memmingen.

Der TV-Sender a.tv will zur neuen Spielzeit sein Engagement erweitern. "Dadurch garantieren wir den Fans noch mehr News und Berichte in unseren täglichen Nachrichtensendungen sowie exklusive Hintergrundinformationen in unseren Magazin-Formaten," sagt a.tv-Geschäftsführer Holger Haas. Der Sender bietet rund um die Uhr neben täglichen Nachrichten aus der Region Magazinsendungen und Talkformate über Sport, Gesundheit, Freizeit und Kultur und wird von 88.000 Zusehern pro Tag eingeschaltet.

Augsburger Allgemeine zählt zu den meistzitierten Tageszeitungen

Die Mediengruppe Pressedruck ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Augsburg. Ihr Kernprodukt, die Augsburger Allgemeine, zählt zu den führenden und meistzitierten Tageszeitungen in Deutschland. Im Verbund mit der Allgäuer Zeitung ist die Augsburger Allgemeine die auflagenstärkste Abonnementzeitung in Bayern. Mit einer verkauften Auflage von 259.094 Exemplaren erreicht sie täglich über 680.000 Leser. Ergänzt wird die Tageszeitung durch das aktuelle Newsportal www.augsburger-allgemeine.de. Der Onlineauftritt ist mit durchschnittlich über 34 Mio. Seitenaufrufen pro Monat das reichweitenstärkste Nachrichten- und Community-Portal in Bayerisch-Schwaben. (AZ)