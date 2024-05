Augsburger Panther

08:40 Uhr

"Augsburg waren die schwierigsten zwei Jahre meiner Karriere"

Plus Der ehemalige Panther-Torwart Endras spricht im Interview über seine lange Karriere, seine Rückkehr zu den Panthern und die neue Aufgabe als Torwarttrainer des DEL-Klubs.

Von Milan Sako

Vom Tor auf die Trainerbank. Wie schwer oder wie leicht ist Ihnen die Entscheidung gefallen?



Dennis Endras: Das ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft oder innerhalb von fünf Minuten. Ich glaube, dass es ein schleichender Prozess war. Mal macht man sich mehr Gedanken, mal weniger. Ich glaube, wenn der Gedanke mal im Kopf ist, dann spukt er immer wieder herum. Für mich fühlt es sich jetzt richtig an. Ich freue mich auf eine neue Aufgabe.

Wann haben Sie sich entschieden, die Torwartlaufbahn zu beenden?



Endras: Zuerst einmal wollte ich die Saison möglichst erfolgreich beenden. Weil es zu viele Fragezeichen gab, fanden während der Spielzeit auch keine Gespräche statt. Danach waren die Fragen da, was mit den Trainern passiert und ob es überhaupt einen Platz für mich gibt. Anschließend hatte ich sehr gute Gespräche mit Lothar Sigl (Hauptgesellschafter der Panther, Anm. d. Red.). Man hat mir signalisiert, dass man mich halten will und ich bin froh, dass wir einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Auch meine anschließenden Gespräche mit Larry waren durchweg positiv und haben mich in meiner Entscheidung bestärkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen