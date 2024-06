Augsburger Panther

Noch fehlen ein paar Teile im Panther-Puzzle

Plus Mit dem jüngsten Neuzugang Nolan Zajac stehen nun 20 Profis im DEL-Kader der Augsburger Panther. Sportdirektor Larry Mitchell über seine Suche nach weiteren Spielern.

Von Andreas Kornes

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell ist derzeit in Kanada unterwegs. Trifft sich dort mit Spielern, telefoniert, bastelt am Kader für die neue Saison. Seinen jüngsten Neuzugang allerdings kennt er schon länger aus der Deutschen Eishockeyliga. Am Donnerstag gab der Klub die Verpflichtung von Nolan Zajac bekannt. Der 31-jährige Kanadier spielte die vergangenen zwei Jahre für die Grizzlys Wolfsburg. Dort hatten sie unmittelbar nach dem Viertelfinalaus gegen München bekannt gegeben, Zajac kein neues Vertragsangebot mehr zu unterbreiten. Dafür unterschrieb er nun in Augsburg und bringt, so Mitchell, drei Vorzüge mit: "Er ist läuferisch gut. Er ist in der Lage, viel zu spielen. Das hat er in den zwei Jahren DEL gezeigt, als er fast immer 25 Minuten und mehr auf dem Eis war. Und drittens kann er das Überzahlspiel von der blauen Linie aus lenken."

Panther-Neuzugang war in Wolfsburg sofort ein Punktegarant

In seinem ersten Jahr in Wolfsburg war Zajac auf Anhieb einer der punktbesten Verteidiger in der Liga (8 Tore/25 Vorlagen). "Wolfsburg hatte das beste Überzahlspiel der DEL und Nolan war ein wichtiger Teil davon", sagt Mitchell. Im zweiten Wolfsburg-Jahr konnte er an diese Zahlen nicht mehr ganz anknüpfen (2/17). Mitchell: "Er hat mehr von sich selbst erwartet und war nicht ganz zufrieden, allerdings hatte er seine Spielweise auch ein bisschen ändern müssen."

