Panther-Chef Sigl hat sich für die Sicherheitsvariante entschieden

Plus Larry Mitchell muss den neuen Kader der Augsburger Panther zusammenstellen. Noch weiß er nicht einmal, für welche Liga und mit welchem Ziel.

Nach einer weiteren enttäuschenden Saison und dem Aus von Cheftrainer Christof Kreutzer hatten all jene, die es mit den Panthern halten, gespannt auf die Nachfolgeentscheidung von Lothar Sigl gewartet. Die Wahl des Klubchefs ist auf Larry Mitchell gefallen. Er wird auf jeden Fall Sportdirektor, im Fall des Abstiegs auch Trainer. Für Mitchell spricht, dass er das Umfeld in Augsburg kennt und keine Aufwärmphase benötigt. Sein Verhältnis zu Sigl ist ausgezeichnet. Die Entlassung vor neuneinhalb Jahren: abgehakt. Mitchell ist bestens vernetzt auf dem Spielermarkt und gilt als Kaderplaner mit einem Auge für Spieler, deren Qualität anderen entgangen ist.

Mitchell steht vor einer ähnlich schweren Aufgabe wie Vorgänger Kreutzer

Sigl hat sich für die Sicherheitsvariante entschieden, nachdem er in den vergangenen Jahren mit allen anderen Varianten daneben lag. Trotzdem gilt natürlich auch für Mitchell: Er muss liefern. Durch die lange Hängepartie in Sachen Abstieg steht er vor einer ähnlich schweren Aufgabe wie sein Vorgänger Kreutzer. Der war am Ziel Klassenerhalt gescheitert. Mitchell weiß noch nicht einmal, wie sein Ziel lauten wird. Ebenfalls Klassenerhalt oder doch Wiederaufstieg? Dieses Comeback könnte kaum komplizierter beginnen.

