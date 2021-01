17:19 Uhr

3:2-Sieg in Straubing: ERC Ingolstadt beendet lange Pleitenserie

Seit fünf Jahren konnte der ERC Ingolstadt in Straubing nicht mehr gewinnen. Im elften Anlauf hat es nun wieder mit einem Erfolg geklappt.

Von Dirk Sing

Dass auch in Corona-Zeiten durchaus noch Zeichen und Wunder passieren, zeigt sich am Beispiel des ERC Ingolstadt. Fast fünf Jahre – seit dem 26. Februar 2016 – mussten die Panther auf einen Sieg bei den Straubing Tigers warten. Seitdem mussten sie zehn Niederlagen hintereinander einstecken. Am Sonntag endete diese aus ERC-Sicht grausame Serie mit einem 3:2-Erfolg.

Dabei waren bereits vor dem Eröffnungsbully im Eisstadion am Pulverturm die Vorzeichen klar: Während sich die Niederbayern zuletzt bei der 2:3-Niederlage in Augsburg (Freitag) schwach präsentierten, strotzten die Panther nur so vor Selbstvertrauen. Nicht nur, dass sie am Donnerstag die in allen Belangen unterlegenen Nürnberg Ice Tigers mit 8:0 regelrecht aus der Saturn-Arena geballert und dabei sechs Powerplay-Treffer erzielt sowie ihrem derzeit überragenden Goalie Michael Garteig dessen ersten Shutout im ERCI-Dress ermöglicht hatten. Zudem war das Shedden-Team in den vorangegangenen vier Partien nie mit leeren Händen vom Eis gegangen und hatte dabei jeweils maximal einen Gegentreffer kassiert (drei Siege und eine Niederlage nach Verlängerung).

ERC Ingolstadt kommt mit Selbstvertrauen

Wie wichtig der Faktor Selbstvertrauen tatsächlich im Sport ist beziehungsweise was er mit einem Spieler sowie einer Mannschaft machen kann, wurde im ersten Durchgang dieses Derbys deutlich. Auch wenn die Hausherren in der ersten Minute gleich zweimal „zart“ bei Garteig anklopften, waren sie im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts nahezu chancenlos. Die Ingolstädter gingen diesmal keinem Zweikampf und harten Check aus dem Weg, setzten die Einheimischen frühzeitig unter Druck und kamen dadurch auch immer wieder zu ihrem mittlerweile in der Liga schon gefürchteten Umschaltspiel.

So dauerte es lediglich bis zur fünften Minute, ehe die Panther in Führung gingen. Nachdem sich mir Adrian Klein und Sandro Schönberger gleich zwei Straubinger auf die Strafbank verabschiedet hatten, durfte Ingolstadt 57 Sekunden lang in doppelter Überzahl ran. Und wie schon gegen Nürnberg schlugen die Schanzer auch diesmal zu: Tigers-Goalie Sebastian Vogl konnte den Schuss von David Elsner noch parieren. Doch gegen den nachsetzenden Tim Wohlgemuth war er chancenlos – 0:1!

Auch der zweite Treffer entsprang ganz der „Marke ERC Ingolstadt“. Nach einem Scheibengewinn ging es auf einmal blitzschnell: Obwohl auf Höhe der Mittellinie an der Bande in einen Zweikampf verwickelt, sah Daniel Pietta den durchstartenden Justin Feser, der im „Eins-gegen-Eins“-Duell mit Vogl eiskalt blieb und zum 0:2 traf. Viel hätte nicht gefehlt und die Oberbayern wären sogar mit einer Drei-Tore-Führung in die erste Pause gegangen. Doch der bis dato „Null-Punkte-Stürmer“ Louis-Marc Aubry scheiterte bei seinem Alleingang an Vogl (20.).

ERC Ingolstadt: Palmu erhöht auf 3:0

Als schließlich Petrus Palmu in der 25. Minute doch auf 3:0 für die Panther erhöhte, Aubry dabei seinen ersehnten ersten Scorerpunkt für seinen neuen Arbeitgeber sammelte und die Panther direkt im Anschluss auch noch ein Powerplay zugesprochen bekamen, schien sich bereits das nächste ERCI-„Schützenfest“ innerhalb von drei Tagen anzukündigen. Doch anstatt eines weiteren Überzahltreffers schlug es plötzlich auf der anderen Seite ein. Nach einem Fehlpass in der gegnerischen Zone traf Sandro Schönberger in Unterzahl zum 1:3 (26.).

Im Schlussdrittel verkürzte Straubing durch Mitchell Heard auf 2:3 (58.). Im Anschluss nahmen die Tigers ihren Goalie vom aus, doch der ERC brachte den Auswärtserfolg über die Zeit.

ERC Ingolstadt Garteig – Ellis, Bodie; Marshall, Elsner; Jobke, Quaas; Pruden – Palmu, Aubry, Kuffner; Feser, Pietta, DeFazio; Simpson, Wohlgemuth, Höfflin; Elsner, Soramies. – Tore 0:1 Wohlgemuth (5./PP2), 0:2 Feser (13.), 0:3 Palmu (25.), 1:3 Schönberger (26./SH), 2:3 Heard (58.).

