DFB sperrt Demirovic und Oxford für mehrere Spiele

Der FC Augsburg muss in den kommenden Bundesligapartien auf Ermedin Demirovic und Reece Oxford verzichten. Die beiden wurden vom DFB gesperrt.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) hat Ermedin Demirovic und Reece Oxford vom FC Augsburg mit Spielsperren belegt. Wegen rohen Spiels muss Demirovic für drei Spiele aussetzen, Oxford wegen einer Tätlichkeit für zwei Duelle. Das gab der DFB am Mittwoch bekannt.

Demirovic nach roter Karte für drei Spiele gesperrt

Demirovic war am Samstag beim Bundesligaspiel des FC Augsburg gegen den FC Schalke 04 in der 53. Minute des Feldes verwiesen worden. Er hatte neben dem Ball auch den Schalker Tom Krauß mit dem Fuß im Gesicht getroffen. Schiedsrichter Daniel Schlager dachte zuerst an eine Gelbe Karte, doch nachdem er den blutenden Schalker sah, zückte er die Rote. "Die Rote Karte ist der Knackpunkt im Spiel gewesen, sie hat das Spiel verändert", war sich FCA-Trainer Enrico Maaßen sicher. Ähnlich sah es auch sein Schalker Kollege Thomas Reis. "Die Rote Karte hat uns geholfen." Bis dahin schien der FCA in seinem 200. Bundesliga-Heimspiel auf den fünften Heimsieg in Folge zuzusteuern. Die Partie endete 1:1.

Oxford hatte in der 76. Minute des Regionalligaspiels der zweiten Augsburger Mannschaft gegen Wacker Burghausen am 17. März die Rote Karte gesehen. Die Spieler beziehungsweise ihr Verein haben den Urteilen bereits zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

FC Augsburg vor Testspiel am Donnerstag

Aktuell befindet sich die Bundesliga in einer Länderspielpause. Am Dienstagvormittag übte der FC Augsburg an verschiedenen Technik-Stationen, am Nachmittag lag der Schwerpunkt dann auf mittelgroßen Spielformen. Am Mittwoch begann dann die Vorbereitung auf das Testspiel am Donnerstag gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.

In der kommenden Woche muss der FC Augsburg dann wieder in der Bundesliga ran. Am 1. April steht die Partie in Wolfsburg an, in der Woche darauf ist der 1. FC Köln zu Gast in der WWK-Arena. (mit dpa)

