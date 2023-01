Neue Folge "Viererkette": Viel Wirbel um Berisha, keine Punkte beim Angstgegner

Bei der 1:3-Niederlage des FC Augsburg beim SC Freiburg war die Stimmung gereizt. Das lag an einem speziellen Torjubel und wirft ein Schlaglicht auf Stürmer Berisha.

Selten war ein Auftritt des FC Augsburg in Freiburg mit derart viel Wirbel behaftet: Bei der 1:3-Niederlage gab es gleich mehrfach Ärger zwischen FCA-Akteuren und dem Gastgeber. Einer, der sowohl als Torschütze als auch als Provokateur auffiel, war - einmal mehr - Mergim Berisha. Über den Auftritt des Stürmers und dessen Folgen sprechen in der aktuellen Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, FCA-Reporter Robert Götz und Florian Eisele.

Berisha spielte in Freiburg eine tragende Rolle: Mit einem verwandelten Elfmeter hatte der ehemalige Salzburger den Augsburger Ausgleich besorgt. In Erinnerung blieb nach seinem Treffer auch der anschließende Jubel: Zusammen mit Ermedin Demirovic lief er vor dem Freiburger Fan-Block mit der Hand am Ohr vorbei, nach dem Motto: "Und jetzt?" Die SC-Fans hatten Berisha bei der Ausführung des Strafstoßes ausgepfiffen. Dennoch wäre es nach Ansicht unserer Viererkette wohl besser gewesen, wenn sich Berisha im Griff gehabt hätte - denn ab diesem Moment war deutlich mehr Druck auf dem Kessel. Und fraglich ist dabei, ob das dem Spiel des FCA - in dessen Mannschaft junge Spieler wie der Belgier Arne Engels oder Kroate Dion Beljo stand - geholfen hat. Dass auch die Freiburger keine Kinder von Traurigkeit waren, macht die Sache nicht besser. Auf jeden Fall war es so, dass direkt nach Wiederanstoß das 2:1 für Freiburg fiel.

Gelb-Flut: Demirovic fehlt dem FCA gelbgesperrt gegen Leverkusen

Berisha und Demirovic holten sich in der Partie gegen Freiburg zudem noch jeweils eine gelbe Karte ab. Für Demirovic war es die fünfte Verwarnung, weswegen der mit sechs Toren und vier Vorlagen gefährlichste Augsburger Angreifer beim Heimspiel gegen Leverkusen fehlen wird. Für Berisha war es hingegen die sechste gelbe Karte im zwölften Spiel, dazu kommt eine gelb-rote Karte. So gut der Stürmer auf dem Platz ist, so wichtig seine Treffer für den FCA sind - in puncto Selbstbeherrschung kann er offenbar noch etwas lernen. Vor allem auch deswegen, weil er in den nun anstehenden Spielen gefordert sein wird.

Warum der Februar ein entscheidender Monat für den FCA wird, was es mit den gelben Karten darüber hinaus noch auf sich hat und warum sich die Freiburger mittlerweile zu einem echten Horrorgegner für den FC Augsburg entwickelt haben - all das gibt es in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts.

