Der FCA verpflichtet neuen Rechtsverteidiger

Der Pole Robert Gumny soll aus Posen zum Fußball-Bundesligisten wechseln. Die beiden Vereine sind sich wohl einig.

Von Marco Scheinhof

Der FCA hat offenbar auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom polnischen Erstligisten Lech Posen wechselt nach Informationen unserer Redaktion Robert Gumny zum Fußball-Bundesligisten. Der 22-Jährige soll einen Fünf-Jahres-Vertrag erhalten und zwei Millionen Euro Ablöse kosten. Unseren Informationen zur Folge hat Gumny bereits den Medizincheck in Augsburg bestanden und soll kommende Woche nach der Länderspielpause in Augsburg erscheinen.

FC Augsburg soll schon länger an Robert Gumny interessiert gewesen sein

Auf der Position des Rechtsverteidigers haben die Augsburger nach dem Abgang von Stephan Lichtsteiner nur Raphael Framberger im Kader. Trainer Heiko Herrlich hatte zuletzt allerdings Neuzugang Daniel Caligiuri oder André Hahn hier getestet. Beide aber fühlen sich auf offensiveren Positionen wohler. Deswegen waren die Augsburger schon länger auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Bei Gumny sind sie nun offenbar fündig geworden.

Der FCA soll schon länger am Polen interessiert gewesen sein und das Rennen gegen andere Interessenten gewonnen haben. Gumny hat in dieser Saison bereits zwei Partien für Lech Posen bestritten. Zum einen in der Europa-League-Qualifikation beim 3:0-Sieg gegen Valmiera, zum anderen in der polnischen Liga beim 2:2 gegen Wisla Plock. Er stand zudem schon mehrfach im Kader der polnischen Nationalmannschaft.

