vor 50 Min.

FCA-Neuzugang Eduard Löwen in Augsburg gelandet

Jetzt ist er da. FCA-Neuzugang Eduard Löwen ist in Augsburg angekommen. Am Dienstag soll er ins Trainingslager der Augsburger nach Malta nachreisen.

Von Robert Götz

Das Abenteuer FC Augsburg begann für Eduard Löwen am Montag um kurz vor 14 Uhr. Da landete der 22-jährige Fußball-Profi am Münchner Flughafen aus Amsterdam kommend. Ein FCA-Mitarbeiter nahm ihn in Empfang und fuhr ihn dann nach Augsburg, wo die ärztlichen Untersuchungen stattfinden. Löwen soll am Dienstag dann weiter nach Malta reisen, wo sich die Mannschaft bis zum Samstag auf den Bundesliga-Rückrundenstart am 18. Januar zu Hause gegen Borussia Dortmund vorbereitet.

Der FCA hatte den Mittelfeldspieler kurzfristig bis zum Sommer 2021 von Hertha BSC ausgeliehen. Im Anschluss daran sicherten sich die Fuggerstädter eine Kaufoption. „Wir haben uns bereits im Sommer um eine Verpflichtung von Eduard Löwen bemüht. Daher freuen wir uns, dass der Wechsel nun, wenn auch mit einem halben Jahr Verzögerung, geklappt hat“, sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, zu der Verpflichtung. „Eduard hat uns klar signalisiert, dass er nur zum FCA wechseln möchte, wenn er Hertha im Winter verlässt.“

FCA-Neuzugang Eduard Löwen war erst im Sommer zu Hertha BSC gewechselt

Mit den Berlinern war Löwen, der in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) geboren ist, noch ins USA-Trainingslager nach Orlando (Florida) gereist, dort aber am Sonntag abgereist. Erst im Sommer war Löwen für sieben Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zu Hertha BSC gewechselt. Dort ist für ihn aber nun keine Verwendung mehr, nachdem der neue Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann eine Transfer-Offensive gestartet hat.

Zuletzt verpflichtete Hertha den Argentinier Santiago Ascacíbar (22) für 10 Millionen Euro aus Stuttgart. Weitere große Namen wie Granit Xhaka (27; Arsenal), Mahmoud Dahoud (24; BVB) oder Emre Can (25; Juventus) wurden jüngst als potenzielle Neuzugänge gehandelt. Geld ist nach dem Einstieg (224 Millionen Euro) von Investor Lars Windhorst genügend vorhanden.

Mit Ascacíbar, Eigengewächs Arne Maier (20), Liverpool-Leihgabe Marko Grujic (23) und den Routiniers Vladimir Darida (29) sowie Per Ciljan Skjelbred (32) steht Klinsmann schon jetzt ein breites Angebot für das Mittelfeld zur Verfügung.

Eduard Löwen soll beim FCA Michael Gregoritsch ersetzen

Beim FCA ist der Deutsch-Russe (Löwens Eltern kamen kurz vor seiner Geburt aus Russland nach Deutschland. Sein Vater war beim russischen Militär.) im offensiven Mittelfeld als eine weitere Alternative vorgesehen, um die Lücke nach dem Abgang von Michael Gregoritsch (ausgeliehen zu Schalke 04) zu füllen. Der Rechtfuß bestritt in der Vorrunde sieben Bundesligaspiele für die Hertha, stand zuletzt beim 0:0 zu Hause gegen Gladbach am 21. Dezember 90 Minuten auf dem Platz.

