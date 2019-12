vor 58 Min.

Miami, Südamerika und Abu Dhabi: Das machen die FCA-Spieler im Urlaub

Die Winterpause in der Bundesliga ist bestenfalls ein Päuschen - umso wichtiger ist es, die kurze Zeit zu nutzen. Wo die FCA-Spieler unterwegs waren

Die Zeiten, in denen die Winterpause der Fußball-Bundesliga ruhigen Gewissens als tatsächliche Pause bezeichnet werden darf, sind längst vorbei. Nur zwei Wochen liegen zum Beispiel zwischen dem letzten Spiel des FC Augsburg und dem erneuten Trainingsstart der Mannschaft: Schon am 4. Januar werden die Profis des FCA in Augsburg erwartet, bevor es am 5. Januar nach Malta geht, wo der FC Augsburg bis zum 11. Januar sein Trainingslager aufschlägt.

Soll heißen: Die wenige Zeit will gut genutzt sein. Tatsächlich kann man den FCA-Spielern nicht vorwerfen, nur auf der heimischen Couch gelegen zu haben. Stattdessen haben die Kicker mal wieder viele Reisemeilen gesammelt - von Miami über das mittlerweile für Fußball-Profis obligatorische Dubai bis hin zu einem Südamerika-Trip war alles dabei. Der Überblick über die Instagram-Profile der FCA-Spieler:

Philipp Max und Georg Teigl

Wer im Profi-Geschaft etwas auf sich hält, muss im Winter in die Vereinigten Arabischen Emirate. Mario Götze zum Beispiel ist regelmäßiger Gast in Dubai und gönnt sich auch in diesem Jahr keine Ausnahme. Auch der ehemalige FCA-Kicker und jetzige Freiburger Jonathan Schmid zieht im Winter ein eisernes Dubai-Programm durch. Auch Philipp Max und seine Frau Annabell-Lee sind in diesem Winter zu Gast in den VAR - allerdings nicht in Dubai, sondern in der Hauptstadt Abu Dhabi. Mit von der Partie sind FCA-Mitspieler Georg Teigl und seine Frau Karin.

Doch damit nicht genug: Auch der ehemalige Augsburger und jetzige Düsseldorfer Erik Thommy und seine Freundin Kristina waren bei einem Nachmittag am Strand dabei. Danach ging es auf einen Abstecher in die Al Khatim Wüste, die zwischen Abu Dhabi nach Al Ain liegt. Von nichts kommt eben nichts.

Noah Sarenren Bazee

Der Flügelflitzer ist für FCA-Trainer Martin Schmidt die deutsche Antwort auf Ousmane Dembélé - in der Rückrunde soll der Ex-Hannoveraner dieses Lob auf dem Platz bestätigen. Davor ging es nach Doha. In der Hauptstadt von Katar ging es ins "Iris" - eine Lounge, in der es sich ganz gut feiern lassen soll. Auch ohne goldene Steaks.

Florian Niederlechner

Bodenständig wie es sich für einen waschechten Oberbayern gehört, präsentiert sich Florian Niederlechner seit seiner Ankunft in Augsburg - zum Beispiel dann, wenn er mit FCA-Fans nach einem FCA-Stammtisch Schafkopf spielt. Ebenso bescheiden wie klimaneutral präsentiert sich der Stürmer nun auch im Urlaub. Mit seiner Frau Melanie und seinem vier Monate altem Söhnchen Felix ging es für ein paar Tage nach Österreich. Manche sagen ja, das gehört auch irgendwie zu Bayern.

Grüße vom Weihnachtsurlaub aus Florida: die Finnbogasons. Bild: Fríða Rún Einarsdóttir Instagram

Alfred Finnbogason

Der Stürmer kuriert gerade die Folgen einer Schulterverletzung aus. Im EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei hatte sich der Isländer die rechte Schulter ausgerenkt und will in der Rückrunde wieder neu angreifen. Seine Trainingsfortschritte dokumentierte Augsburgs Nummer 27, der am 1. Februar seinen 31. Geburtstag feiert, über Instagram. Seine Frau Frida schickte über die Social-Media-Plattform Urlaubsgrüße aus dem Ferienresort der Finnbogasons in Miami. In Florida sollte es genügend Sonnenstrahlen haben, um einen Wikinger aufzuwärmen.

Sergio Cordova

Den 22-Jährigen zog es in der Winterpause in seine Heimat Venezuela. In seiner Heimatstadt Calabozo im Landesinneren des südamerikanischen Landes stattete er mehreren Bekannten einen Besuch ab, um Geschenke zu verteilen. Auf Instagram schrieb der Profi: "Gracias Dios por permitirme ayudar a 300 familias del pueblo que me ha dado todo", zu deutsch: "Dank sei Gott, dass ich 300 Familien helfen durfte, die mir alles gegeben haben." Ein feiner Zug.

Mads Pedersen

Viel zum Einsatz kam der dänische Linksverteidiger in der Hinrunde der Bundesliga nicht: Am ersten Spieltag gegen Borussia Dortmund spielte er die gesamten 90 Minuten, danach kamen fünf weitere Minuten bei der 2:3-Niederlage in Bremen dazu. Für die Rückrunde dürfte sich der Juniorennationalspieler mehr vorgenommen haben. Um Weihnachten in seiner Heimat Dänemark zu feiern, verzichtete Pedersen übrigens auf das Flugzeug und setzte sich ins Auto. Fahrtzeit zwischen Augsburg und Dänemark sind übrigens entspannte zehn Stunden. Während es dafür auf Instagram anerkennende Flammen-Emojis der Mitsieler Cordova und Niederlechner gab, wurde Georg Teigl frech und fragte, ob es in Dänemark etwa keine Flughäfen gibt. Diese Provokation ließ Pedersen gekonnt ins Leere laufen. Stattdessen gab es zum Fest ein Bild mit Schwester und Hund. In dieser Reihenfolge.

Tomas Koubek

Über wohl keinen anderen FCA-Profi wurde im Laufe der Hinrunde so viel diskutiert wie über den Torwart, der für eine geschätzte Ablöse von acht Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Augsburg kam und bei dem sich in der Hinrunde starke Leistungen regelmäßig mit Klöpsen abwechselten. Weihnachten verbrachte der Torwart in seiner tschechischen Heimatstadt Hradec Králové - und sendete ein Gruppenbild aus dem heimischen Wohnzimmer. Dies zeigt ihn, seine Frau Jana Kopčilová und die beiden Töchter. Die Nachricht: Frohe Weihnachten an alle.

Marek Suchy

Ähnlich schlicht hielt es ein weiterer Tscheche in Diensten des FC Augsburg: Marek Suchy. Der Abwehrspieler, der sich wohl ebenfalls etwas mehr Einsätze im FCA-Trikot erhofft haben dürfte - nach dem dritten Spieltag setzten ihn Hüftprobleme außer Gefecht - postete ein Bild mit Familie, Hund und Christbaum (ebenfalls in dieser Reihenfolge). Auch hier die ebenso schlichte wie eingängige Nachricht: Frohe Weihnachten an alle, genießt es. (eisl)

