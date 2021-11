Weinzierls linkes Ding: So lief die FCA-Sensation gegen die Bayern

Gegen den scheinbar übermächtigen FC Bayern gelingt dem FCA die Sensation. Was zwei Augsburger Duos und ein Bayern-Spieler damit zu tun haben.

Damit war nun wirklich nicht zu rechnen: Mit 2:1 siegte der FC Augsburg gegen den haushohen Favoriten FC Bayern München und sorgte damit für die größte Überraschung an diesem Bundesligaspieltag. In der Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen, diskutieren diesmal Robert Götz, Johannes Graf und Florian Eisele über die Gründe für den Überraschungserfolg.

Klar scheint: Ein großer Teil des Erfolgs ist auf ein Spielerduo zurück zu führen, das es in dieser Konstellation beim FC Augsburg bislang kaum gegeben hat: Iago und Mads Pedersen bildeten auf der linken Seite ein starkes Tandem - Weinzierls linkes Ding sozusagen. Der Brasilianer und der Däne, die sonst Konkurrenten um einen Platz in der Startelf sind, ergänzten sich perfekt. Zu sehen war dies vor dem Führungstor der Augsburger, das Pedersen markierte.

Alles im Griff bei Jeff: FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, Thomas Müller und Choupo-Moting. Foto: Ulrich Wagner

FCA-Reporter Robert Götz über Gouweleeuw: Endlich wie ein Kapitän

Den Angriff hatten die beiden über ihre linke Seite intiiert, nachdem Kapitän Jeffrey Gouweleeuw den Ball robust, aber nicht unfair gewonnen hatte. Blumen für den zuletzt oft geschmähten Kapitän und Abwehrchef verteilte Robert Götz: "Er hat endlich gespielt wie ein richtiger Kapitän." Auch im Mittelfeld zeigten die Neuzugänge Arne Maier und Niklas Dorsch eine starke Leistung - die Schaltzentrale der U21-Nationalmannschaft macht nach einigen Anlaufschwierigkeiten Lust auf mehr.

Warum ein Bayern-Spieler diesmal beinahe zum "Mann des Spiels" gekürt wurde, warum der Song des Tages von einer Band kommt, die den Impfstoff im Namen hat und warum nicht unbedingt alles jetzt gut ist (und das nicht unbedingt nur an sportlichen Faktoren hängt) - all das ist in der aktuellen Ausgabe der "Viererkette" zu hören, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.