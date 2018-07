Ob man Caiuby nochmal im FCA-Trikot sieht, ist fraglich

Beim FC Augsburg hasst man Undiszipliniertheiten. Nun erscheint Caiuby zum wiederholten Mal nicht zum Trainingsauftakt. Das dürfte nicht ohne Folgen bleiben.

Natürlich ist es unangenehm, wenn man Probleme mit der Justiz hat. Die hat Caiuby derzeit. Gegen den Mittelfeldspieler des FC Augsburg laufen zwei Verfahren. Angeblich soll er im Augsburger Nachtleben einen Mann mit einem Kopfstoß verletzt haben und zudem schwarzgefahren sein. Doch das sind laufende Verfahren - und da gilt für ihn zunächst einmal die Unschuldsvermutung.

Ob das jetzt für ihn mit ein Grund ist, nicht zum Trainingsauftakt zu erscheinen, weiß man nicht. Doch das fordert ein Arbeitgeber wie der FC Augsburg von seinen Profis ein. Das Problem für Caiuby ist, dass man in Augsburg Undiszipliniertheiten hasst. Das zieht sich wie ein roter Faden durch den Klub, vor allem seit Manager Stefan Reuter die Fäden in der Hand hält.

Beim FC Augsburg achtet man auf Disziplin

Als Reuter in der Winterpause 2012/13 zum FCA kam, stand der Verein unter Markus Weinzierl am Abgrund. Auffallend waren damals im Trainingslager in der Türkei die disziplinarischen Maßnahmen. So durften die Spieler Knowledge Musona und Dawda Bah, die zu spät zum Training erschienen waren, acht Tage lang nur Runden laufen. In die Mannschaft, die bereits mit einem Bein in der 2. Bundesliga stand, kam plötzlich Leben und am Ende stand ein sensationeller Klassenerhalt. Seitdem fährt man eine gemeinsame Linie im Verein.

Das war auch in der vergangenen Saison der Fall, als man Verteidiger Daniel Opare aus dem Kader warf, obwohl der bis zu diesem Zeitpunkt eine unglaublich starke Saison gespielt hatte.

Auch der Brasilianer Caiuby hat sich in den vergangenen Jahren zu einem fast unentbehrlichen Spieler gemacht. Aber nur fast. Stefan Reuter konnte man zum Auftakt des Trainingslagers ansehen, dass ihm der eigenmächtig verlängerte Urlaub von Caiuby gewaltig auf den Magen geschlagen hat. Das ist kein gutes Zeichen für Caiuby. Ob man den 29-Jährigen noch einmal im Trikot des FCA sieht? Das ist mehr als fraglich.

