Der FC Augsburg und der VfB Stuttgart gehen getrennte Wege

Das Saisonfinale hätte beim FC Augsburg und beim VfB Stuttgart unterschiedlicher nicht laufen können. Warum das so ist.

Krasser hätte der Unterschied der Gemütslagen beim VfB Stuttgart und dem FC Augsburg am späten Freitagabend nach dem Spiel (0:1) nicht sein können. Während aus der Kabine der Gäste die Hymne der Champions League dröhnte, war es beim FCA auf der anderen Seite bedrückend still. Nach vier Niederlagen in Folge herrscht Ernüchterung.

VfB Stuttgart marschiert in Champions League – FCA kann Niveau nicht halten

Dabei war die Ausgangslage vor der Saison bei beiden Vereinen ähnlich. Beide hatte den Abstieg nur knapp vermeiden können, der VfB in der Relegation, der FCA als 15. nur, weil der VfB das letzte Saisonspiel gegen Hoffenheim trotz bester Chancen nicht gewann.

Auch die laufende Saison zeigte durchaus Parallelen. Beide Teams überraschten positiv. Doch während der VfB dieses Momentum bis zum Schluss durchzog, alle Spieler den maximalen Erfolg wollten und mit der Qualifikation zur Champions League auch erreichten, konnte der FCA nach einem bemerkenswerten Aufschwung unter dem neuen Trainer Jess Thorup auf der Zielgeraden der Saison das hohe Niveau nicht mehr halten.

Der FCA ist froh, Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft zu haben

Das hatte mit Verletzungspech zu tun, aber auch mit dem Spannungsabfall, auch bei Leistungsträgern, nach dem frühzeitigen Klassenerhalt. Das war auch gegen den VfB zu sehen. Im Endeffekt steht der FCA jetzt dort, wo er hingehört.

Diese Erkenntnisse werden die Kaderplanung in den nächsten Wochen und Monaten beeinflussen. Es wird Veränderungen geben, ungewollt bei einigen Spielern, aber auch bewusst forciert, um eine noch bessere Leistungskultur in die Mannschaft zu bekommen.

Aber egal, wie das letzte Spiel bei Bayer Leverkusen ausgehen wird, in der Gesamtbetrachtung ist es eine erfolgreiche Spielzeit.