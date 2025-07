So viel Geld sollen die FCA-Profis verdienen

Über Geld spricht man nicht, sagt zumindest der Volksmund. Das gilt offenbar auch in der Bundesliga, weshalb die Gehälter vieler Spieler offiziell nicht bekannt sind. Gerade deshalb, und weil im Profifußball hohe Summen im Umlauf sind, wird gerne darüber spekuliert, wie viel die Bundesligaprofis verdienen. So auch beim FC Augsburg: Offizielle Zahlen gibt es nicht, allerdings kursieren Schätzungen im Internet.

Bestverdiener des FCA sollen demnach Angreifer Steve Mounié oder Mittelfeldakteur Arne Maier sein. So schätzt das Portal Capology, das häufig als Quelle genutzt wird, wenn es um die Gehälter von Bundesliga-Profis geht, Mouniés Bruttogehalt auf 2,64 Millionen Euro jährlich ein. Laut eigenen Angaben stammen die Zahlen von Capology entweder aus „öffentlichen Berichten und/oder von Quellen, die Capology nahe stehen“ oder sind von Algorithmen generierte Schätzungen, das Portal arbeite zudem mit Spielerberatern zusammen. Sollten die Angaben zu Mounié stimmen, könnte das Sprengkraft bieten: Mit der Empfehlung von insgesamt rund 60 Toren in den ersten beiden fränzöischen und englischen Ligen 2024 zum FCA gewechselt, saß er dort in seiner ersten Saison zumeist auf der Bank, absolvierte nur 16 Spiele und erzielte nur ein Tor.

Arne Maier, Steve Mounié oder Kristijan Jakić: Wer verdient am meisten beim FC Augsburg?

Weitere Gehaltsschätzungen finden sich auf dem Portal Salary Sport. Auf der dortigen Seite gibt es jedoch keine Angaben zu Quellen und Verantwortlichen, dafür aber eine Gehaltstabelle des FCA aus der vergangenen Saison 2024/25. Dieser zufolge verdiente Maier in der vergangenen Saison noch 1,45 Millionen Euro und wäre somit der bestbezahlte noch für den FCA aktive Spieler – Leihspieler Frank Onyeka, der 2,23 Millionen Euro verdient haben soll, hat den Verein inzwischen wieder verlassen. Hinter Maier folgen übrigens dessen direkten Konkurrenten um die Plätze im Mittelfeld, Elvis Rexhbecaj mit 1,39 Millionen Euro Jahresverdienst und Kristijan Jakić mit 1,33 Millionen Euro. Ob es sich bei den kolportierten Zahlen um den Brutto- oder Nettoverdienst handeln soll, ist zudem nicht angegeben. Viele Zahlen unterscheiden sich zudem deutlich zu jenen von Capology. Der dortige Topverdiener Mounié wird bei Salary Sports lediglich mit 0,9 Millionen Euro Jahresgehalt angegeben.

Dass Maier, Rexhbecaj und Jakić zu den Besserverdienern beim FCA gehören sollen, bestätigen die Zahlen von Capology aber. 2,26 Millionen Euro Bruttogehalt soll demnach Jakić verdienen, Rexhbecaj erhalte 1,38 Millionen Euro, Maier 1,23 Millionen Euro. Weitere Topverdiener wären zudem Rechtsverteidiger Marius Wolf, der 2,08 Millionen Euro verdienen soll, sowie Innenverteidiger Keven Schlotterbeck mit 1,32 Millionen Euro. Auch Kapitän Jeffrey Gouweleeuw und Torwart Finn Dahmen mit jeweils 1,23 Millionen Euro und Abwehrtalent Chrislain Matsima sowie Topscorer Alexis Claude-Maurice mit jeweils 1,14 Millionen Euro verdienen demnach siebenstellig pro Jahr.

Icon Vergrößern Jeffrey Gouweleeuw ist schon rund zehn Jahre beim FC Augsburg und Kapitän. Er zählt zu den bestverdienendsten FCA-Spielern. Foto: kolbert-press Icon Schließen Schließen Jeffrey Gouweleeuw ist schon rund zehn Jahre beim FC Augsburg und Kapitän. Er zählt zu den bestverdienendsten FCA-Spielern. Foto: kolbert-press

Sandro Wagner, Elias Saad: So viel Geld sollen die Neuzugänge beim FC Augsburg bekommen

Weitere in den Angaben von Capology aufgeführte FCA-Spieler sind etwa:

Mads Pedersen : 0,8 Millionen Euro Bruttojahresgehalt

Nediljko Labrovic, Samuel Essende und Philipp Tietz : je 0,75 Millionen Euro Bruttojahresgehalt

Noahkai Banks, Henri Koudossou : je 0,46 Millionen Euro Bruttojahresgehalt

Mahmut Kücüksahin : 0,12 Millionen Euro Bruttojahresgehalt

Mads Pedersen, der 0,8 Millionen Euro im Jahr verdienen soll, Nediljko Labrovic, Samuel Essende und Philipp Tietz mit jeweils 0,75 Millionen Euro oder Noahkai Banks und Henri Koudossou mit je 0,46 Millionen Euro. Einige Spieler, wie etwa die kürzlich mit einem Profivertrag ausgestattenen Felix Meiser und Oliver Sorg, fehlen noch in der Liste.

Und auch Neuzugänge werden noch nicht aufgeführt. Elias Saad erhielt nach Capology-Angaben bei seinem vorherigen Verein St. Pauli 0,3 Millionen Euro und Robin Fellhauer zuletzt bei der SV Elversberg 0,28 Millionen Euro. Cedric Zesiger, der im Sommer vom FCA fest verpflichtet wurde, allerdings bereits in der vergangenen Rückrunde in Augsburg spielte, soll bislang eine Million Euro verdient haben. Über das Gehalt des neuen Cheftrainers Sandro Wagner berichtete zudem die Bild: 1,6 Millionen Euro soll er jährlich kassieren.

Informationen darüber, wie nahe diese Schätzungen an der Realität sind, sind jedoch nicht öffentlich. Hoffnung darauf, dass ähnlich wie in den US-Profiligen bereits üblich auch Bundesliga-Gehälter in Zukunft transparent dargestellt werden, gibt es zudem kaum. Kein Wunder, können Spieler doch für zu viel Transparenz bestraft werden – wie etwa der Kauferinger Florian Neuhaus: Bei seinem Verein Borussia Mönchengladbach verdiene er nicht eine, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Millionen, sagte er offenbar kürzlich offenherzig auf Mallorca – zumindest kursiert ein inzwischen zum Meme gewordenes Video in den sozialen Medien mit genau solchen Äußerungen eines Mannes, bei dem es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Neuhaus handelt. Wohl deshalb, und weil er in dem Video zudem seinen Sportdirektor Roland Virkus als „Don Rollo“ und „schlechtesten Manager der Welt“ bezeichnet haben soll, musste er eine Geldstrafe zahlen und wurde in die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach strafversetzt. Zuvor war er auch mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht worden. Ob er dort ähnliche Summen verdient hätte, bleibt Spekulation.