Ex-Kapitän Daniel Baier verlässt den FC Augsburg

Plus Nach Vereinschef Klaus Hofmann und Trainer Markus Weinzierl, kehrt nun auch Ex-Kapitän Daniel Baier dem FC Augsburg den Rücken und wechselt zu einem Bundesliga-Konkurrenten.

Ein Jahr war der mittlerweile 37-jährige ehemalige Publikumsliebling im Scoutingbereich beim FCA angestellt, jetzt wechselt er nach Informationen unserer Zeitung zum VfL Wolfsburg. Auch dort wird er im Scouting-Bereich arbeiten.