Thorup will mit gutem Gefühl in die Winterpause gehen – und zieht Fazit nach einem Jahr

Gegen den Meister aus Leverkusen setzte es am vergangenen Wochenende eine verdiente 0:2-Niederlage für den FC Augsburg. Zwar lieferte die Elf von Cheftrainer Jess Thorup im letzten Heimspiel des Jahres defensiv eine ordentliche Leistung ab - doch offensiv fiel dem FCA nichts ein, um Bayer zu ärgern.

Gegen Holstein Kiel sind die Vorzeichen am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gänzlich andere. Die Augsburger gehen gegen den Tabellen-Vorletzten, der bislang lediglich fünf Punkte sammeln konnte, wieder als Favorit ins Spiel und müssen auch offensiv Akzente setzen. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel sprach Thorup ...

... über die Erwartungshaltung des FCA gegen Holstein Kiel:

„Es gibt für mich nicht viel zu sagen, außer, dass wir ein Ziel haben: das Spiel zu gewinnen. Das ist das letzte Spiel. Es ist ganz wichtig, wie wir aus diesem Spiel rauskommen. Wir wollen mit einem guten Gefühl in die kurze Winterpause gehen. Und das bedeutet ein Sieg in Kiel, nicht mehr und nicht weniger. Und wir wissen, was das bedeutet: Wir schauen natürlich immer noch auf unsere Defensive, wo wir es die letzten paar Spiele sehr ordentlich gemacht haben. Aber wenn wir das Spiel gewinnen wollen, müssen wir uns offensiv steigern, Schritte in die richtige Richtung machen. Das war die Botschaft von meiner Seite.“

... über die Personalsituation beim FC Augsburg:

„Personell gibt es Ausfälle. Mads Pedersen, Masaya Okugawa und Yusi Kabadayi fehlen verletzt, Jeff Gouweleeuw ist gesperrt. Finn Dahmen hat diese Woche Teile mit trainiert, aber noch nicht mit der Mannschaft. Also wäre es zu früh für Samstag im Kader, aber es sieht schon gut aus, er ist auf einem guten Weg, spätestens Anfang Januar ist er wieder dabei. Freddy Jensen hat alles mitgemacht, sieht sehr gut aus, er hat die ganze Woche voll trainiert mit der Mannschaft. Das sieht sehr gut aus.“

... über die Vorfreude oder den Druck vor dem Spiel:

„Kiel ist eine gute Mannschaft, die sehr gern Fußball spielen will und auch sehr gut spielt. Normalerweise sind sie sehr stark zuhause. Eine spannende Mannschaft. Wir freuen uns auf das Spiel. Aber unser Fokus liegt auf uns. Wo müssen wir uns verbessern? Es gibt viele Fragen über auswärts oder zuhause, aber für mich geht es nur um eins und das ist: das Spiel zu gewinnen.“

... über eine Steigerung gegen Kiel im Vergleich zum Leverkusen-Spiel:

„Wir müssen beibehalten, was wir gegen den Ball gemacht haben. Wir haben das sehr ordentlich gemacht, nicht viel zugelassen in den letzten Spielen. Aber auch am Ball, wenn wir den Ball haben: Wie kommen wir zu größeren Chancen, können das Spiel besser kontrollieren? Das ist für mich der nächste Schritt, dass wir da mehr aus unserem Ballbesitz erarbeiten und auf diesem Weg das Spiel besser kontrollieren.“

... über die Spielweise von Holstein Kiel:

„Mein Gefühl ist schon, dass Kiel eine fußballerische Mannschaft ist, die versucht Fußball zu spielen, sie haben das immer ordentlich gemacht. Wenn die ins Spiel kommen, können die Fußball spielen.“

... darüber, ob für Kiel Augsburg so stark sei, wie für den FCA die Bayern:

„Das würde ich nicht sagen. So sehe ich das gar nicht. Die spielen in der Bundesliga - und das habe ich gelernt im letzten Jahr hier: Es gibt kein einfaches Spiel in der Bundesliga. Egal ob es Bayern München oder ein Aufsteiger ist: Es wird immer ein ausgeglichenes Spiel. So wird es wahrscheinlich auch am Samstag.“

... über die Rückkehr von Reece Oxford ins Training:

„Das ist natürlich für uns alle sehr positiv, dass er jetzt Teile mittrainiert. Ich hoffe für uns alle, dass er über die nächsten Wochen und Monate sich steigert. Und wer weiß, vielleicht ist er dann eine Möglichkeit für den Kader. Ich will aber keinen Druck auf ihn aufbauen. Wenn er dabei ist, werden wir uns sehr freuen, aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass er wieder im Training dabei ist.“

... darüber, was sich das Trainerteam auf dem Platz am Samstag wünscht:

„Gute Leistung, immer noch ein paar Schritte nach vorne - defensiv und offensiv, ein Sieg, drei Punkte. Das wären meine Wünsche für Weihnachten.“

... darüber, was passieren muss, damit Augsburg verdient gewinnt?

„Wir müssen uns in allen Bereichen steigern. Wir dürfen nicht nach Kiel kommen und plötzlich merken, dass wir dort das Spiel machen müssen. Für mich geht es darum, jedes einzelne kleine Teil des Spiels zu verbessern - für eine bestmögliche Leistung auf dem Platz. Die drei Punkte sind immer das wichtigste Ziel, aber über die Zeit muss die Leistung auch dazu passen.“

... über den auslaufenden Vertrag von Rubén Vargas:

Für mich geht es um den Fokus auf Kiel und die Spieler, die im Moment bei uns sind. Und da gehört Rubén dazu. Er ist im Kader, er trainiert sehr gut. Also ich plane, dass Rubén auch in Kiel dabei ist. Und was passieren wird im Winter, darüber mache ich mir im Moment keine Gedanken.“

... über seine Wunschliste für die Transferperiode:

„Ich bin im Austausch mit Marinko Jurendic und Michael Ströll über Transfermöglichkeiten. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ein gutes Gefühl vom Kader her. Wir haben im Sommer viel gemacht. Und wir sind in den letzten Monaten auf dem Platz zusammengewachsen. Ich gehe davon aus, dass es nicht viele Transfers werden in diesem Winter. Fokus auf die Spieler, die hier sind. Wie können wir uns noch verbessern? Aber wer weiß: Wenn eine Möglichkeit da ist, dann nutzen wir natürlich die Möglichkeit.“

... darüber, wo er Weihnachten verbringt:

„Normalerweise sind wir in Dänemark, dieses Jahr nicht. Die Kinder kommen nach Augsburg und wir fahren in die Berge. Kiel ist kein Zwischenausflug zum Urlaub. Jeder fliegt dahin, jeder fliegt zurück. Jeder trifft sich hier nach dem Spiel. Und dann kommen die Kinder und wir fahren in die Berge.“

... darüber, wie sein Fazit des ersten vollen Jahres in Augsburg aussieht:

„Ich bin zufrieden. Ich bin von der Stadt, vom Verein, von den Fans, den Zuschauern, allem rundum sehr zufrieden. Es ist eine Top-Stadt, ich fühle mich wohl. Ich glaube, als Trainer bin ich mit dem Inhalt wohl nie zufrieden. Aber insgesamt vom ersten Jahr her, bin ich zufrieden, obwohl ich weiß, dass da Potenzial für mehr ist. Nicht nur ich habe große Ambitionen, auch der Verein hat große Ambitionen. Und das müssen wir versuchen, über die nächsten Monate und hoffentlich Jahre zu erfüllen.“

... über künftige Ambitionen, europäisch spielen zu wollen:

„Mit allen anderen Vereinen, wo ich vorher war, habe ich in Europa gespielt. Daran bin ich gewöhnt. Ich bin nach Augsburg gekommen, um ein starkes Fundament aufzubauen, um auch in der Tabelle ein bisschen höher zu sein. Wir wollen alle einen Schritt in die richtige Richtung gehen, egal ob das Europa ist oder nur ein bisschen höher. Das ist auch mein Ziel. Daran arbeite ich jeden Tag, jede Stunde.“

... über das Ziel im DFB-Pokal im nächsten Jahr:

„Mein Ziel ist es, im Pokal weiterzukommen. Wir sind im Viertelfinale. Das ist top. Ich hatte vor der Auslosung eigentlich nur einen Wunsch, das war ein Heimspiel. Das wurde es leider nicht. Wir sind jetzt im Viertelfinale, da gibt es nur gute Gegner. Jetzt spielen wir gegen Stuttgart. Ich habe das Gefühl, wir können jede Mannschaft schlagen, wenn wir eine gute Leistung bringen. Wir wollen ins Halbfinale und das ist unser Ziel.“