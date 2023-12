FC Augsburg

FCA verabschiedet Finnbogason: Der smarte Isländer sagt Servus

Plus Alfred Finnbogason war der beste Torjäger, den der FC Augsburg bislang hatte. Mit Verzögerung hat der Bundesligist den Isländer nun verabschiedet.

Von Johannes Graf

Die bange Frage lautete, ob es Alfred Finnbogason rechtzeitig nach Augsburg schaffen würde. Am Samstag hatte der 34-jährige Isländer noch mit seinem aktuellen Klub KAS Eupen in der ersten belgischen Liga gespielt, am Sonntag stand ein letzter offizieller Termin bei seinem ehemaligen Klub FC Augsburg an. Doch Schneemassen wirbelten an diesem Wochenende Fahr- und Flugpläne durcheinander. Um 19.15 Uhr stand Finnbogason allerdings tatsächlich unten neben dem Spielfeld in der Arena. Bei eisiger Kälte holte er sich erwärmenden Applaus ab und richtete ein paar Worte an die Fans: "Sehr schön, wieder in Augsburg zu sein. Ich hoffe, dass wir nach dem Spiel gemeinsam den Sieg feiern. Vielen Dank für die Unterstützung, Augsburg wird immer in meinem Herzen sein."

Alfred Finnbogason hat den FC Augsburg im Sommer 2022 verlassen

Finnbogason hatte den FCA im Sommer 2022 verlassen, nachdem sein Vertrag nicht verlängert worden war. Zuvor hatte er seit 2016 für den Erstligisten gespielt. Mit 37 Treffern ist der smarte Isländer noch immer Augsburger Rekordtorschütze in der Bundesliga. Insgesamt absolvierte der isländische Nationalspieler 122 Pflichtspiele für den FCA. Dass er nicht mehr Spiele bestritt und mehr Tore erzielte, bedingte sich durch seine zahlreichen Verletzungen. Wiederholt warfen den Angreifer diese in seiner Augsburger Zeit zurück. Seine wiederkehrenden Ausfallzeiten dürften auch der hauptsächliche Grund gewesen sein, dass sich die FCA-Verantwortlichen gegen eine Weiterbeschäftigung des Angreifers entschieden hatten.

