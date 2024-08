FCA verleiht Co-Trainer Lars Knudsen nach Dänemark

Als der dänische Verband anfragte, sagte der FC Augsburg sofort zu. Co-Trainer Lars Knudsen wird die dänische Nationalmannschaft bei den Spielen der Nations League gegen die Schweiz (5. September) und Serbien (8. September) interimsmäßig betreuen. Denn Interimstrainers Morten Wieghorst ist erkrankt. Für den 47-jährigen Knudsen ist die dänische Nationalmannschaft kein Neuland. Der Augsburger Co-Trainer stand während der EM dem dänischen Trainerstab als Experte für Standards zur Verfügung. Zudem trainierte Knudsen schon die dänischen Nachwuchs-Nationalmannschaften von der U16 bis zur U20.

FCA-Trainer Jess Thorup holte Knudsen nach Augsburg

„Als die Anfrage vom dänischen Verband kam, haben wir nicht lange überlegt, sondern wollten Lars diese interessante Erfahrung und verantwortungsvolle Aufgabe ermöglichen“, erklärt Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic. Man habe Knudsen daher „für die Phase der Abstellungsperiode zu Beginn des Septembers für diese Tätigkeit freigegeben. Seine Aufgaben in Augsburg werden in dieser Zeit vom übrigen Trainerteam übernommen.“

Im Januar hatte FCA-Trainer Jess Thorup seinen Landsmann in seinen Trainerstab geholt. Zuerst als Standardtrainer, seit Sommer nun als Co-Trainer. Knudsen freut sich, diese Chance wahrnehmen zu können: „Ich bedanke mich beim dänischen Verband für das Vertrauen in meine Person und bei den Verantwortlichen des FCA, dass sie mir, wie schon bei der Europameisterschaft im Sommer, die Möglichkeit geben, in dieser Phase für die dänische Nationalmannschaft arbeiten zu dürfen. Das ist keinesfalls selbstverständlich und weiß ich sehr zu schätzen.“

Dänischer Interimstrainer Morten Wieghorst hat Stresssymptome

Knudsen vertritt nun den Interimstrainer Wieghorst. Der 53-jährige Däne müsse wegen „leichter Stresssymptome“ auf die Spiele verzichten, teilte der dänische Fußballverband (DBU) am Montag mit. „Morten braucht Ruhe, und wir alle wünschen ihm eine schnelle Genesung, damit er für die nächste Begegnung wieder bereit ist“, erklärte Dänemarks Sportlicher Leiter Peter Möller. Der Verband nehme die Situation „sehr ernst“. Wieghorst hatte das Amt von Kasper Hjulmand (früher FSV Mainz 05) interimsmäßig übernommen, der nach der EM in Deutschland zurückgetreten war. Die Dänen suchen aber nach einer dauerhaften Lösung bis zur WM 2026.

Max war Trainer der niederländischen Nationalmannschaft

Knudsen wird nach der Länderspielpause aber wieder zum FCA zurückkehren. Kndusen ist dann der erste Trainer einer Nationalmannschaft in Diensten des FC Augsburg nach Max Merkel (November 1976 bis Mai 1977).

Max Merkel trainierte von 1976 bis 1977 den FC Augsburg. Foto: Fred Schöllhorn

Merkel, der am 28. November 2006 im Alter von 87 Jahren verstarb, hatte von 1955 bis 1956 die niederländische Nationalmannschaft trainiert.