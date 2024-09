Jess Thorup lobt vor dem FCA-Spiel gegen Mainz den Konkurrenzkampf in der Mannschaft

Jess Thorup äußert sich vor dem Heimspiel gegen Mainz (20.30 Uhr/DAZN) über den Konkurrenzkampf in der Mannschaft, den Sieg gegen St. Pauli und über die Bedeutung von Marius Wolf für die Mannschaft. Das sagt der FCA-Coach …

… über den Sieg gegen St. Pauli: Das Wichtigste waren die drei Punkte und dass wir uns viele Chancen erspielt haben. Nicht so gut hat mir gefallen, dass wir die gegnerische Mannschaft in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel kommen ließen. Am Ende haben wir gesehen, welche Qualität unser Kader jetzt hat. Mit Phillip Tietz und Yusuf Kabadayi haben zwei Einwechselspieler getroffen.

… über das Personal: Fredrik Jensen hat wieder mit der Mannschaft trainiert. Masaya Okugawa fehlt weiter krank. Steve Mounié ist Vater geworden und ist seit vorgestern zurück im Training. Auch die angeschlagenen Spieler aus dem Spiel gegen St. Pauli, Frank Onyeka, Marius Wolf und Dimitrios Giannoulis, haben wieder voll trainiert und sind einsatzbereit.

… über den Konkurrenzkampf in der Mannschaft: Ich glaube, es muss so sein, dass alle Spieler von Anfang an spielen wollen. Ich hatte einige Gespräche mit der ganzen Mannschaft, dass wir die Situation genauso haben wollen. Jeder Spieler hat seine Aufgabe und kennt seine Rolle.

… über die Startelf: Manchmal sagt man „Never change a winning Team“. Das wäre eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite bin ich flexibel. Ich schaue, wer gut trainiert oder ein Momentum hat. Es gibt also auch Möglichkeiten, durchzuwechseln.

… über den Gegner: Das letzte Spiel in Mainz haben wir 1:0 verloren. Mainz war uns mental überlegen, wir waren überfordert. Deshalb haben wir verloren. Aber wir wissen, was auf uns zukommt und haben uns darauf mit Videos und auf dem Platz vorbereitet. Wir sind bereit. Außerdem ist die Mannschaft jetzt in einer viel besseren Verfassung und ich hoffe, dass wir das am Freitagabend sehen werden.

… über Frank Onyeka: Er hat vom ersten Tag in Augsburg an gezeigt, welche Qualität er hat. Ich finde, er hat gegen St. Pauli ein tolles Spiel gemacht. Für Frank war es wichtig, schon im ersten Spiel eine starke Leistung zu bringen. Er hatte viele Balleroberungen und eine Torvorbereitung. Wahrscheinlich hat ihm nur das Tor für ein perfektes Spiel gefehlt.

… über die Rolle von Marius Wolf: Wir haben über die letzten Wochen überlegt, wann der richtige Zeitpunkt für einen Startelfeinsatz ist. Jetzt war es gegen St. Pauli so weit. Er hat das für mich sehr gut gemacht, und das nicht nur, weil er ein Tor geschossen hat. Er hilft durch seine Erfahrung auf dem Platz, ist aber auch ein toller Typ in der Kabine.