Mit Neuzugang Zesiger - das ist die Startelf des FCA

Der Blick auf die Auswärtstabelle der Fußball-Bundesliga lügt nicht. In der laufenden Saison hat nur der Tabellenletzte VfL Bochum weniger Punkte geholt als der FC Augsburg. Zwei Unentschieden gelangen der Mannschaft von Trainer Jess Thorup. Darüber hinaus: nur Niederlagen. Bei Union Berlin (Mittwoch, 20.30 Uhr/Sky) unternimmt der FCA einen weiteren Anlauf, seine grausige Bilanz in fremden Stadien aufzuhübschen. Thorup möchte mit dem ersten Erfolg die Vorrunde beenden. „Für mich geht es darum, den ersten Auswärtssieg zu holen“, sagte der 54-jährige Däne vor der Begegnung. Zugleich würde er damit Argumente für sich sammeln. Nach drei Niederlagen in Serie und nur einem Sieg in den jüngsten acht Ligaspielen wird er zusehends infrage gestellt.

Zumal der FCA dringend bessere Auftritte in anderen Stadien benötigt. Vier der nächsten fünf Bundesligaspiele bestreitet der Klub auswärts, auch das DFB-Pokal-Viertelfinale (Dienstag, 4. Februar, gegen VfB Stuttgart) ist kein Heimspiel. „Wir können uns jetzt nicht mehr verstecken“, betonte Thorup und fügte voller Überzeugung hinzu: „Gegen Union kommt der erste Sieg.“ Union Berlin hat in der kurzen Winterpause den Trainer gewechselt, den mäßig erfolgreichen Bo Svensson ersetzte Steffen Baumgart. An der Seitenlinie könnten die Gegensätze während des Spiels kaum größer sein: auf der einen Seite der oft regungslose Thorup, auf der anderen Seite der stets wild gestikulierende und mitfiebernde Steffen Baumgart. Letztlich belanglos – wenn die eigene Mannschaft gewinnt.

Henri Koudossou spielt auf der rechten Seite

Dass Thorup seine Anfangsformation verändern würde, hatte sich am Dienstag abgezeichnet. Maximilian Bauer wird nach seiner Gehirnerschütterung, die er sich in der Partie gegen Stuttgart (0:1) zugezogen hat, als medizinische Vorsichtsmaßnahme für dieses Spiel passen. Ihn wird Neuzugang Cédric Zesiger ersetzen, den der FCA kurzfristig am Dienstag verpflichtet hatte. Der 26-jährige Nationalspieler aus der Schweiz ist bis zum Saisonende vom VfL Wolfsburg ausgeliehen und wird sogleich seinen ersten Einsatz für Augsburg haben. Nicht in der Startelf ist Marius Wolf trotz seiner Gesundung. Auf der rechten Seite spielt Henri Koudossou, weil Robert Gumny muskuläre Probleme hat.

Auf weitere Veränderungen verzichtet Thorup. Er hält an seinem taktischen 3-5-2-System fest, in dem Alexis Claude-Maurice als hängende Spitze agiert und Samuel Essende als einziger Stürmer. Kurzfristig verzichten muss Thorup auf den erkrankten Fredrik Jensen.

So spielt der FC Augsburg gegen Union Berlin

Startelf: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Koudossou, Jakic, Giannoulis - Onyeka, Rexhbecaj - Claude-Maurice, Essende

Ersatzbank: Labrovic, Banks, Wolf, Breithaupt, Kömür, Maier, Mounié, Tietz, Kücüksahin