FC Augsburg

vor 36 Min.

Nach der Niederlage in Leipzig wächst der Druck auf den Trainer

Plus Aufgrund einer katastrophalen ersten Spielhälfte verliert der FC Augsburg gegen RB Leipzig. Was dieses Ergebnis für die Zukunft von Trainer Enrico Maaßen bedeutet.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

In der Leipziger Arena sind die Wege mitunter weit. Wer erstmals dort ist, muss sich zunächst mit der Umgebung vertraut machen. Womöglich der Grund, warum Marinko Jurendic kurz vor Beginn der Pressekonferenz den Raum noch nicht gefunden hatte, in dem die Trainer Marco Rose und Enrico Maaßen gegenüber Medienvertretern das Geschehene einordnen sollten. Mehrere Versuche von Augsburgs Pressechef Dominik Schmitz waren nötig, ehe Jurendic vor Ort war. Der Sportdirektor des FC Augsburg schaffte es rechtzeitig. Hörte dann genau hin, was sein Trainer zu sagen hatte. Wie dieser versuchte, das deutliche 0:3 (0:3) zu erklären.

Schlechte erste Halbzeit: Der FC Augsburg verliert 0:3 gegen RB Leipzig

Innerlich brodelte es in Maaßen. Zwar bemühte sich der 39-Jährige die Kritik an seiner Mannschaft in gemäßigten Worten zu transportieren, doch der Trainer war sichtlich enttäuscht vom Auftreten seiner Spieler, die er sonst stets in Schutz nimmt. "Ich bin angefressen. So wie wir in der ersten Hälfte aufgetreten sind, das hat sich nicht angebahnt", betonte er und fügte hinzu: "Wir haben eine gute Trainingswoche und gute Atmosphäre gehabt." In den ersten Minuten noch schienen die Augsburger tatsächlich gewillt, den ersten Ligaerfolg in Leipzig zu holen, doch innerhalb von 20 Minuten brachten sie sich in eine ausweglose Lage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen