Neuzugang Nummer sieben: Der FCA steht vor Verpflichtung von Renato Veiga aus Lissabon

Am letzten Tag des Transferfensters gibt es beim FC Augsburg noch Bewegung: Der portugiesische U20-Nationalspieler Renato Veiga steht kurz vor der Unterschrift.

Was für ein Transferfenster beim FC Augsburg: Keiner baute seinen Kader so massiv um wie der FCA, der mit Mittelfeldspieler Arne Engels (FC Brügge), dem Linksverteidiger David Colina (Hajduk Split) sowie den Stürmern Dion Beljo (NK Osijek), Kelvin Yeboah (CFC Genua), Irvin Cardona (Stade Brest) und zuletzt Nathanaël Mbuku (Stade Reims) bislang schon sechs Neuzugänge verkündete. Doch damit nicht genug: Bis zuletzt bastelt der FCA noch an Neuzugang Nummer sieben - und ist damit schon relativ weit.

Der portugiesische U20-Nationalspieler Renato Veiga von der zweiten Mannschaft von Sporting Lissabon steht vor einer Unterschrift und absolvierte nach Informationen unsere Redaktion bereits erfolgreich den Medizincheck. Der 19-Jährige spielt am liebsten auf der Position des defensiven Mittelfeldspielers, kann aber auch in der Innenverteidigung auflaufen. Der 20 Jahre alte Profi soll vorerst bis zum Ende der Saison ausgeliehen werden, die Leihgebühr beträgt laut einem Bericht der portugiesischen Sportzeitschrift Record nach rund 500.000 Euro. Eine Kaufoption des FCA soll angeblich bei rund sechs Millionen Euro liegen. Veiga lief bisher in 13 Partien in der Youth League auf und stand in der Champions League im Kader von Sporting, bestritt aber noch kein Profispiel für die erste Mannschaft.

Noch zwei Spieler könnten den FC Augsburg verlassen

Am Dienstag gab es zudem Abgang Nummer drei beim FCA: Eigengewächs Lukas Petkov verlängerte seinen Vertrag bis 2026, wurde aber umgehend an Zweitligist Fürth verliehen. Zuvor hatten den Verein bereits Abwehrspieler Raphael Framberger (Leihe, SV Sandhausen) und Stürmer Florian Niederlechner (Hertha BSC Berlin) verlassen. Auch die Abgänge von Carlos Gruezo, den es in die USA zieht und der nach der WM gar nicht mehr nach Augsburg gekommen war, sowie von Sergio Cordova sind noch möglich. Abgänge in Länder, in denen das Transferfenster noch geöffnet sind, sind weiterhin möglich. Beispiele dafür sind Portugal (2. Februar), Österreich (6. Februar), die Türkei (8. Februar) und die Schweiz (15. Februar).

