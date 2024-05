Welche Reaktion FCA-Trainer Thorup von seinen Spielern gegen den BVB fordert

Der FCA geht nach der enttäuschenden 0:3-Pleite gegen Bremen als Außenseiter ins Auswärtsspiel in Dortmund. Wie Trainer Jess Thorup beim BVB die Kehrtwende schaffen will.

Beim 0:3 am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen fehlte es beim FC Augsburg an allen Ecken und Enden. Nach dem ungewöhnlich schwachen Auftritt will der FCA Wiedergutmachung. Das dürfte am Samstag auswärts in Dortmund alles andere als ein leichtes Unterfangen werden. Der BVB geht nach seinem 1:0-Hinspielerfolg im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit breiter Brust in die Partie. An Motivation sollte es dem FCA jedoch nicht fehlen. Für die Elf von Jess Thorup geht es noch um den Einzug in den Europapokal. Das sagt der Trainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel ...

... über das enttäuschende Bremen-Spiel des FCA:

"Der Samstagabend war natürlich ganz schwer für mich. Wir haben gegen Werder Bremen sehr schlecht gespielt – ich glaube alle. Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Ich habe das Sonntagmorgen ganz deutlich angesprochen. Wir sind viele Fehler durchgegangen. Nicht nur mit denen, die von Anfang an gespielt haben, sondern auch mit denen auf der Bank. Jeder weiß Bescheid, worum es geht. Jetzt müssen wir nach vorne schauen. Wir müssen versuchen, unsere starken Seiten wieder auf den Platz zu bringen, das ist für uns ganz wichtig. Jetzt spielen wir gegen Dortmund. Alle haben das Spiel gestern gesehen. Es war ein tolles Spiel, ein hohes Niveau, viel Intensität. Dortmund hat für mich sehr verdient gewonnen. Für den deutschen Fußball ist das schön. Dortmund gestern, Bayern vorgestern – hätte gegen Real vielleicht auch gewinnen können. Aber jetzt geht der Fokus auf unser Spiel gegen Dortmund. Es ist die nächste Möglichkeit, eine Reaktion zu zeigen nach dem letzten ganz schwachen Spiel."

... zur Personalsituation beim FC Augsburg:

"Nichts Neues. Jakic ist gesperrt, Iago ist leider nicht verfügbar. Es sieht aus wie letzte Woche."

... über die Gründe für das schlechte Bremen-Spiel:

"Ich habe in der Evaluierung ganz klar jedem Spieler und der Mannschaft gezeigt: was geht und was geht nicht. Für mich haben wir zu viele Dinge als Mannschaft aber auch als Einzelspieler gemacht, wo ich sage: 'Das war jetzt das letzte Mal, dass wir das gemacht haben, weil das geht für mich nicht.' Das war ganz klar. Man kann über das System reden oder über Verletzte, das ist keine Entschuldigung von meiner Seite."

... was Thorup von seinen Spielern erwartet:

"Viel mehr als wir da gesehen haben. Ich habe von Anfang an gesagt, wenn wir eine starke Mannschaft sind, müssen alle im Boot bleiben und als eine Mannschaft spielen. Und das habe ich nicht überall gesehen. Und dann fängt es manchmal an mit kleinen Fehlern und man verliert plötzlich ein Spiel oder zwei. Für mich waren es mehr die mentalen Dinge, das Mindset, die Basics – Zweikämpfe, Laufbereitschaft und so weiter. Natürlich wollen wir auch gerne schönen Fußball spielen, aber wir müssen mit den Basics anfangen und die waren nicht da am Samstag."

Lesen Sie dazu auch

... ob Thorup die Startelf nach der schwachen Leistung umbaut:

"Ja, das ist klar, das habe ich auch überlegt, das habe ich auch zur Mannschaft gesagt. Ich überlege jetzt, was zu machen. Wenn wir jetzt immer noch einige Verletzte haben, sind wir in unseren Möglichkeiten ein bisschen begrenzt. Für mich geht es jetzt darum, wie wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, egal ob eine, zwei, drei oder vier Veränderungen. Ich werde morgen eine Entscheidung treffen, wer spielt und wer nicht."

... ob der BVB für die Champions League Spieler schonen wird:

"Ja, das ist für mich ganz klar. Wenn er nicht elf Spieler wechselt, dann aber wahrscheinlich viele. Aber die können vom Kader her wahrscheinlich mit zwei Startelfs spielen, die in der Bundesliga in der Tabelle höher mitspielen könnten. Die werden wahrscheinlich viel wechseln, das glaube ich."

... Jakic fällt aus. Wer spielt auf seiner Position: Dorsch oder Breithaupt?

"Das ist eine der Überlegungen (Tim Breithaupt, d. Red.). Tim hat das sehr gut gemacht in den zwei Spielen, in denen er fast 90 Minuten gespielt hat. Gegen Bremen habe ich mehr versucht, dass Dorsch in der Offensive das Spiel drehen kann. Ich weiß, Dorsch ist auf dem Weg – er war sieben, acht Wochen raus. Was ich sagen kann: Ich wähle einen von denen beiden."

... ob er den Rückschlag gegen Bremen erwartet hat:

"Das ist schwierig zu sagen. Ich weiß, woher wir kommen. Da waren auch viele verschiedene Dinge über die letzten paar Wochen aus dem mentalen Bereich, wo man schauen musste: Was bedeutet das für uns? Klassenerhalt, Europa. Wie gehen wir jetzt damit um? So eine Reaktion habe ich aber nicht erwartet. Wichtig ist für mich aber nicht, was da passiert, sondern was jetzt kommt."

... über die schwankenden BVB-Leistungen in Bundesliga und Champions League:

"Das könnte im mentalen Bereich liegen. Weil wenn ich jetzt über die individuelle Qualität rede, sind das Topleute im Kader. Was da los ist, müsstest du nicht mich fragen, sondern Dortmund. Die haben für mich einen ganz starken Kader."

... ob der FCA nach Dortmund fährt, um zu gewinnen:

"Ja, ganz klar. Wenn wir nur dahin fahren, um den Bus irgendwo zu parken und zu hoffen, dass wir da einen Punkt mitbringen, dann bleiben wir lieber zuhause. Wir werden versuchen, alles zu tun, um das Spiel zu gewinnen. Das ist immer mein Mindset."

... darüber, wie stark die Bundesliga im internationalen Vergleich ist:

"Wenn ich jetzt die letzten paar Tage die Spiele angeschaut habe, dann sind die deutschen Mannschaften schon auf einem ganz guten Weg. Jetzt kommt auch die Europameisterschaft in Deutschland, ich glaube das kann für den deutschen Fußball auch noch viel bewegen. Es freut mich natürlich, ein Teil der Bundesliga zu sein. Mal schauen, was bei den nächsten Spielen in der Champions League passiert. Vielleicht können eine oder zwei Mannschaften ins Finale kommen."

... ob Iago bei seiner Verletzung einen Rückfall erlitten hat:

"Keinen Rückfall, aber er ist immer noch mit dem Rehatrainer auf dem Platz. Im Moment gibt es gute Tage, aber plötzlich kommt ein Tag, an dem es zu viel war. Ich frage ihn jeden Tag: Wie geht's? Meine Hoffnung war, dass er für Dortmund auf der Ersatzbank sitzen kann. Ich hoffe, dass er die letzten zwei Partien mit dabei ist. Ich muss von Tag zu Tag warten, aber ich hoffe."

... wie er mit Frust umgeht:

"Da bin ich ganz ehrlich, ich bin emotional. Meine Passion ist Fußball, das ist der FC Augsburg. Wenn es nicht läuft, wie ich wollte, bin ich enttäuscht. Erstmal für mich selbst. Da muss ich auf mich schauen: Was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht? Was kann ich besser machen? Dann habe ich das Spiel noch ein oder zwei Mal gesehen und gefragt: 'Was können wir besser machen?' und mich auf Sonntagmorgen vorbereitet. Es ist aber nicht so, dass ich die ganze Woche enttäuscht bleibe. So ist das nicht. Wir müssen nach vorne schauen. Es kommt das neue Spiel und dafür müssen wir bereit sein."

... darüber, dass der FC Ingolstadt jetzt eine Cheftrainerin hat:

"Das freut mich. Wir haben auch schon Schiedsrichterinnen dabei. Das freut mich schon, dass die Frauen auch Einfluss im Profifußball haben. Viel Erfolg von meiner Seite."

... ob Thorup als Konsequenz auf das Bremen-Spiel die Vorbereitung verändert:

"Wir haben in dieser Woche schon etwas verändert. Aber wir wissen auch, was es für Spieler bedeutet, einen normalen Ablauf zu haben. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Wir haben versucht, in kleineren Gruppen zu sprechen. Wir haben die Gegneranalyse ein bisschen verändert. Wir versuchen immer, nicht Woche für Woche das gleiche zu machen. Das ist nicht nur, weil wir jetzt ein Spiel verloren haben, das habe ich schon vorher probiert."