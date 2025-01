Personalsorgen und Hoffnung beim FCA vor Spiel gegen Heidenheim

Etwas mehr als eine halbe Stunde ist die Trainingseinheit am Mittwochvormittag alt, als Jeffrey Gouweleeuw den Platz nahe der Arena verlässt. Individuell hat der Kapitän des FC Augsburg zuvor mit Reha- und Athletiktrainer Frank Roßner sein Pensum abgespult. Hat langsame und schnelle Läufe absolviert, während seine Kollegen sich in Spielformen bei Kälte auf Betriebstemperatur brachten. Am Sonntag war Gouweleeuw gegen Werder Bremen noch im Einsatz gewesen, am Montag war er operiert worden. Im ersten Spiel des Jahres gegen den VfB Stuttgart hatte sich der Abwehrchef die linke Hand gebrochen; nach der englischen Woche waren die Schmerzen so stark geworden, dass sich der Profi für einen Eingriff entschied.

