Gouweleeuw kämpft nach Blitz-OP um Comeback gegen Heidenheim

Die Chancen auf einen Einsatz von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw am Samstag (15.30 Uhr) beim Heimspiel des FC Augsburg gegen den 1. FC Heidenheim sind gestiegen. Die Operation an seiner linken gebrochenen Hand ist in der Augsburger Arthroklinik wie geplant gut verlaufen.

Jeffrey Gouweleeuw soll gegen Ende der Woche wieder trainieren

Die OP soll ambulant vorgenommen worden sein. Wenn der Heilungsprozess wie vorgesehen eintritt, soll Gouweleeuw schnellstmöglich mit dem individuellen Training beginnen und dann gegen Ende der Trainingswoche wieder zur Mannschaft stoßen. Die startet die Vorbereitung auf das wegweisende Spiel gegen den Tabellen-16. am Mittwoch. Mit einem Sieg könnte der FCA den Vorsprung auf den Relegationsplatz, den Heidenheim (14 Zähler) innehat, auf elf Punkte ausbauen.

Gouweleeuw hatte sich im Spiel gegen den VfB Stuttgart zu Beginn der englischen Woche die linke Hand gebrochen, biss aber auf die Zähne und spielte gegen Union und Werder. In Bremen wurde er dann in der 65. Minute ausgewechselt.

Neuzugang Cedric Zesiger fehlt gegen den 1. FC Heidenheim

Ein Einsatz von Gouweleeuw in der FCA-Innenverteidigung wäre wichtig. Denn dort ist die Personalausstattung noch unsicher. Fakt ist, dass Neuzugang Cedric Zesiger gegen den Tabellen-16. nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Vier Verwarnungen hatte er sich noch im Dress des VfL Wolfsburg abgeholt, die fünfte folgte nun beim 2:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen.

Ob Keven Schlotterbeck nach seiner überstandenen Verletzung schon fit für einen Startelf-Einsatz ist, wird die Trainingswoche zeigen. Beim Auswärtsspiel in Bremen hatte ihn Trainer Jess Thorup noch nicht in den Kader aufgenommen. So stehen derzeit nur hinter Chrislain Matsima und Noahkai Banks keine Fragzeichen.

Wechsel von Mergim Berisha zum FC Augsburg noch nicht in trockenen Tüchern

Ein Fragezeichen steht auch noch hinter der Rückkehr von Stürmer Mergim Berisha. Zwar hat die Fachzeitschrift Kicker vermeldet, dass eine Einigung zwischen dem FCA und der TSG Hoffenheim kurz bevorsteht, doch man ist nach Informationen unserer Redaktion in den Verhandlungen noch nicht so weit. Berisha soll zuerst ausgeliehen und dann vom FCA per Kaufpflicht für eine hohe einstellige Ablösesumme fest verpflichtet werden. Möglich, dass sich da FCA-Geschäftsführer Michael Ströll noch sträubt. Berisha hatte im Sommer 2023 den FCA für 14 Millionen Euro Ablöse Richtung Hoffenheim verlassen.