FC Augsburg

19:50 Uhr

Welche Spuren Klaus Hofmann beim FCA hinterlässt und wie es nun weitergeht

Plus Der Vorstandsvorsitzende Klaus Hofmann legt überraschend alle Ämter beim FC Augsburg nieder. Wie er diesen Schritt begründet und wie es nun weitergeht.

Dass sich der Fußball-Bundesligist FC Augsburg nach dieser Saison personell verändern würde, das hatte sich in den vergangenen Tagen angekündigt. Doch, dass damit sogar die Position des Vereinschefs gemeint sein könnte, damit war wahrlich nicht zu rechnen. Und so ist es eine faustdicke Überraschung, als Klaus Hofmann in Form einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag erklärt, seine Ämter als Präsident des Klubs aufzugeben und als Geschäftsführer der KGaA aufzuhören. Als Gründe nannte er „stärker werdende gesundheitliche Probleme“, die sich aus der Doppelbelastung beim FCA und seiner Firma ergäben. „Gesundheit ist sicher das Wichtigste im Leben“, erklärte der 54-Jährige. Von Nachfragen und Spekulationen um seine Gesundheit bat der gebürtige Buchloer (Kreis Ostallgäu) abzusehen.

