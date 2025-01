FCA verpflichtet Matsima fest und verlängert mit Koudossou

Die beiden jüngsten Siege des FC Augsburg sind eng mit den Doppelpackern Alexis Claude-Maurice und Samuel Essende verbunden. In der Defensive zeigten aber auch Chrislain Matsima und Henri Koudossou starke Leistungen. Bislang war bei beiden Spielern die Zukunft nicht über den Sommer hinaus geklärt: Matsima kam vor der Saison nur auf Leihbasis von der AS Monaco, bei Koudossou lief der Vertrag im Juni aus. Diese Sachlage hat sich nun geändert, wie am Neujahrsempfang des FCA bekannt wurde: Beide Spieler sind ab sofort länger an den FC Augsburg gebunden. Bei Matsima wird die Kaufoption aktiviert, der Franzose kostet den FCA etwa fünf Millionen Euro und ist künftig bis 2029 an Augsburg gebunden.

Bei Koudossou greift eine Klausel, die sich ebenfalls an den Einsatzzahlen des Rechtsverteidigers orientiert. Der 25-Jährige stand bislang in 14 Ligaspielen und zwei Pokalpartien auf dem Feld. Die Folge: Sein Arbeitspapier verlängert sich automatisch um ein Jahr bis 2026. Koudossou ist eine der positiven Überraschungen dieser Saison. In der vergangenen Saison kam er noch auf Leihbasis in der zweiten niederländischen Liga zum Einsatz. Nach seiner Rückkehr galt der Deutsch-Togolese vielen als Verkaufskandidat - und belehrte seine Zweifler eines Besseren. Stück für Stück kämpfte sich Koudossou an die Mannschaft ran. Bei den 2:0-Siegen in Berlin und Bremen stand er jeweils in der Startelf.

Icon Vergrößern Henri Koudossou gehört zu den positiven Überraschungen im FCA-Kader - und wird dem Verein dank einer Klausel noch bis 2026 erhalten bleiben. Foto: WITTERS Icon Schließen Schließen Henri Koudossou gehört zu den positiven Überraschungen im FCA-Kader - und wird dem Verein dank einer Klausel noch bis 2026 erhalten bleiben. Foto: WITTERS

Für Chrislain Matsima zahlt der FC Augsburg fünf Millionen Euro an die AS Monaco

Auch bei Chrislain Matsima waren seine Einsatzzahlen der Grund, dass die Kaufoption aktiviert wurde. Der Franzose gehört nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten mittlerweile zu den Säulen der FCA-Defensive. Seit dem siebten Spieltag stand der 22-Jährige immer in der Startelf von Jess Thorup, besticht durch seine Zweikampfstärke und ist auch im Spielaufbau ein Gewinn. Der Beleg für die Qualität Matsimas: Die französische U21-Nationalmannschaft führte er zuletzt als Kapitän aufs Feld, war auch Teil der Olympia-Teams seines Landes und gewann bei den Spielen in Paris die Silbermedaille. Die fünf Millionen Euro, die der FC Augsburg als Ablöse an Matsimas Ausbildungsverein AS Monaco zahlt, scheinen sich schon jetzt ausgezahlt zu haben: Aktuell liegt der Marktwert des Innenverteidigers bei sieben Millionen Euro. Die Tendenz ist ebenso wie die Formkurve des FCA: steigend.