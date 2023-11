Neue Folge Viererkette: Der FC Augsburg ist jetzt eine Dahmen-Mannschaft

Der zuletzt stark kritisierte Keeper macht gegen Union das bislang beste Spiel für den FCA – und kann auf imposante Statistiken verweisen.

Finn Dahmen und der FC Augsburg – das ist eine Kombination, die offenbar Zeit brauchte, um zu funktionieren. Der 25-jährige Keeper, vor der Saison vom FSV Mainz 05 gekommen, startete wie die gesamte Mannschaft nicht gut in die Saison, wirkte nicht immer souverän. Seit einigen Spielen scheint der U21-Europameister aber angekommen zu sein. Beim 1:1 bei Union Berlin zeigte Dahmen sein bislang bestes Spiel im FCA-Trikot, hielt einen Elfmeter und hielt auch sonst (fast) alles, was zu halten war. Warum Dahmens Leistungssteigerung wichtig und ein gutes Zeichen für die gesamte Mannschaft ist und wie das Remis in der Hauptstadt zu sehen ist – darüber sprechen Johannes Graf und Florian Eisele in der aktuellen Ausgabe der Viererkette.

Lange Zeit sah es beim Auftritt der Augsburger in der Hauptstadt sogar so aus, als ob ein Sieg möglich war – bis der Memminger Kevin Volland in der 88. Minute zum 1:1 traf. Deswegen fehlen Dahmen und dem FCA weiterhin das erste Zu-null-Spiel. Nach Spielende überwiegte folglich der Frust über die verlorenen zwei Punkte. Leistungsgerecht ist die Punkteteilung auf jeden Fall – auch weil Augsburg in der zweiten Hälfte immer mehr abbaute. Das Remis trägt aber auch dazu bei, Union Berlin auf Distanz und weiterhin im Tabellenkeller zu halten.

Eine Ankündigung von FCA-Trainer Jess Thorup scheint sich zu bewahrheiten

Bei einem Blick auf die Leistung Dahmens und anderer Spieler wie Felix Uduokhai, Niklas Dorsch oder Phillip Tietz steht eines fest: Eine durchaus mutige Ankündigung von Jess Thorup scheint sich zu bestätigen. Der Däne sagte bei seinem Dienstantritt: "Ich kann das Beste aus jedem Spieler holen." Ein ähnlicher Satz ist vor einigen Jahren für den damaligen Bayern-Coach Jürgen Klinsmann zum Bumerang geworden – bei Thorup scheint das anders zu sein. Warum das Restprogramm des FCA bis zur Winterpause seine Tücken hat, in welcher Statistik der FC Augsburg Tabellenführer der Bundesliga ist und warum das nächste Heimspiel gegen Frankfurt eine besondere Note hat – all das gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag bis 18 Uhr.

