Neue Folge Viererkette: Premierensieg bei Bayer – trotzdem gibt es Ärger

Im 23. Anlauf gelingt dem FC Augsburg der erste Sieg gegen Bayer Leverkusen. Nach Schlusspfiff war die Laune bei einigen FCA-Spielern dennoch ausbaufähig.

Ausgerechnet dann, als wirklich niemand damit gerechnet hatte, gelang dem FC Augsburg der erste Sieg gegen Bayer Leverkusen. Chancen dazu hatte es in der Vergangenheit schon öfter gegeben – etwa, als der FCA im März 2016 eine 3:0-Führung verspielte und noch zu einem 3:3-Remis kam. Nun schaffte die Mannschaft von Enrico Maaßen, die in der Vorwoche beim 0:4 gegen Freiburg noch schwer unter die Räder gekommen war, den ersten Erfolg gegen die Werkself: 2:1 gewann Augsburg bei Bayer. Warum nach Schlusspfiff dennoch nicht alle FCA-Spieler guter Laune waren – darüber sprechen in der neuen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, Johannes Graf und Florian Eisele.

Der Sieg war nach Ansicht unserer Redakteure vor allem einem Spieler zu verdanken: Torwart Rafal Gikiewicz. Der Pole hielt, was zu halten war: 24 Schüsse gab Leverkusen aufs Tor der Augsburger ab – dass am Ende nur ein Treffer der Gastgeber zu Buche stand, ist der Verdienst des Schlussmanns. Dennoch war diesem nach Schlusspfiff nicht zum Feiern zumute. Gikiewicz, sonst ein Freund des offenen Wortes, gab zwar das obligatorische TV-Interview, ging aber schweigend an den anderen Medien vorbei.

Bärenstarker Auftritt in Leverkusen: FCA-Keeper Rafal Gikiewicz. Foto: dpa

Die Torwart-Thematik sorgt beim FC Augsburg für Unruhe

Der Hintergrund scheint klar zu sein: Unter der Woche war bekannt geworden, dass der FC Augsburg sich für Finn Dahmen, Ersatzkeeper des FSV Mainz 05, interessiert. Weil Mainz den Torwart, der noch einen Vertrag bis 2023 hat, nach derzeitigem Stand nicht abgeben will, scheint ein Wechsel im kommenden Sommer realistisch zu sein. Hätte der FCA Dahmen jetzt schon bekommen, wären die Tage von Gikiewicz als Nummer eins im Augsburger Kasten gezählt gewesen zu sein. Angesichts dieser Entwicklung scheint zudem mehr als fraglich zu sein, ob der Pole, dessen Vertrag ebenfalls in einem Jahr ausläuft, einen neuen Vertrag erhält. Statt Gikiewicz sprach übrigens ein anderer FCA-Spieler – und machte deutlich, was er vom Vorgehen der sportlichen Führung des Klubs hält: Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. "Man hatte genug Zeit, die Dinge vorzubereiten. Der Torwart ist eine wichtige Position, soll ein Ruhepunkt sein. Wenn es immer Gerüchte gibt, ist das nicht einfach für Rafal und die Mannschaft", sagte der Niederländer nach Schlusspfiff.

Wie kritisch unsere FCA-Experten den Fall Gikiewicz sehen, warum sich im nächsten Spiel trotz des Siegs in Leverkusen die Vorzeichen wieder ändern und wer an diesem Wochenende einen großen Schritt innerhalb des FCA-Kaders gemacht hat – all das ist in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu hören.

