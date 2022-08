Warum der überragende Rafal Gikiewicz nichts sagen will

Plus Beim ersten Bundesligasieg des FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen überragt Torhüter Rafal Gikiewicz. Zu seiner Leistung und Diskussionen um etwaige Nachfolger äußern sich nur andere.

Die Interviews mit den TV-Sendern ließ Rafal Gikiewicz noch über sich ergehen. Wer horrende Summen für Übertragungsrechte eines Fußballspiels bezahlt, dem werden nun mal besondere Privilegien eingeräumt. Als der Torhüter des FC Augsburg jedoch den Printmedien als Ansprechpartner dienen sollte, verweigerte er im Wortsinn die Aussage. Das hatte wohl eher weniger mit seiner Leistung in Leverkusens Arena zu tun. Denn diese war großartig an diesem heißen Nachmittag. Gikiewicz war nach seiner Vorstellung und dem 2:1 (1:1) des FCA nicht nur ein gefragter, vor allem war er auch ein gefeierter Mann.