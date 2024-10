Wie Thorup den FCA zurück in die Spur bringen will

In den vergangenen Tagen musste sich Jess Thorup mit schlechten Nachrichten auseinandersetzen. Gegen Mainz unglücklich verloren, in Leipzig verdient verloren, in der Tabelle mit vier Punkten nach fünf Spielen unmittelbar vor der Abstiegszone. Und dann kassierte der Trainer des FC Augsburg am Dienstag den nächsten Schlag, von dem er sich erholen musste. Unweit entfernt stand Thorup, als Ruben Vargas während des Trainings, ohne Einwirkung des Gegners, mit dem linken Fuß umknickte und schreiend zu Rasen sank. Spieler, die ringsum standen, wirkten geschockt. Minutenlang kümmerten sich die Physiotherapeuten um den Spieler, ehe sie ihn gen Arena und Kabine karrten. Weinend vergrub Vargas das Gesicht in seinen Händen, der Fuß dick bandagiert.

