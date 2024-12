FCA-Gegner Holstein Kiel steht für einen Trend in der Bundesliga

Der Ball lag im Feld von Marcel Rapp, nachdem ein Journalist eine Frage gestellt hatte. Auf der vereinseigenen Homepage hatte der FC Augsburg der KSV geschrieben, nicht die KSV. Der Journalist vermutete dahinter, dass die FCA, so sagte er in seiner Anspielung wörtlich, den Neuling in der Fußball-Bundesliga bisher nicht richtig auf dem Schirm habe. Rapp, der Trainer der Kieler Sportvereinigung, lächelte kurz, ehe er auf der Pressekonferenz eine souveräne Antwort gab. Er stichelte vor dem Aufeinandertreffen mit dem FCA nicht (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), sondern zeigte Verständnis. „Wenn man zum ersten Mal gegen eine Mannschaft spielt, kann so etwas schon mal passieren. Daran sieht man, dass wir neu sind.“ Dann schob er noch einen Satz hinterher: „Nächstes Jahr wird der FC Augsburg wissen, dass wir die KSV sind.“

