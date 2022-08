Der Erfolg des FCA sollte nicht über Probleme hinwegtäuschen

Plus Für den Erfolg in Leverkusen verdienen Mannschaft und Trainer Respekt. In der Causa Gikiewicz agiert der FC Augsburg indes unglücklich.

Der FC Augsburg hat ein positives Signal gesendet. Dem 0:4 im Auftakt gegen Freiburg ließ er in der Fußball-Bundesliga ein unerwartetes Erfolgserlebnis gegen Angstgegner Bayer Leverkusen folgen. Wie die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen beim Champions-League-Teilnehmer einen knappen Vorsprung ins Ziel brachte, das verdient Respekt. Sie zeigte Grundtugenden, rannte, kämpfte, grätschte, und erwies sich als ungemein effektiv. Ein Muster, mit dem der FCA auch in der Vergangenheit Spiele für sich entschied. Spielerische Fortschritte blitzten lediglich vor der Entstehung des Führungstreffers auf. Maaßen verpasste sich Pragmatismus, konzentrierte sich aufs Verteidigen und Kontern.

