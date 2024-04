Bayern-Gegner Arsenal setzt auf das Ex-Wunderkind Martin Ödegaard

Mit 15 galt Martin Ödegaard als das größte Versprechen des Weltfußballs – wenig später als gescheitert. Mit 25 ist er Kapitän von Arsenal und kann die Bayern ärgern.

Eigentlich sind das ja fast zwei Karrieren, die dieser Martin Ödegaard hingelegt hat. Mit gerade mal 15 Jahren – einem Alter, in dem Schule und Mädchen für viele seiner Gleichaltrigen zu den größten Themen gehören – war dieser Teenager aus der norwegischen Kleinstadt Drammen nichts anderes als das größte Versprechen des Weltfußballs. Alles in ihm schien so außergewöhnlich, dass eine Weltkarriere vorgezeichnet schien.

Vor zehn Jahren, im April 2014, gab er sein Debüt in Norwegens erster Liga für Strømsgodset IF. Ödegaard war der jüngste Debütant der Ligageschichte, wurde wenig später der jüngste Torschütze, darauf der jüngste A-Nationalspieler Norwegens. Jeder große Klub wollte Ödegaard haben, auch der FC Bayern hinterlegte damals sein Interesse. Am Ende bekam der vielleicht größte Klub der Welt den Zuschlag. Nach seinem 16. Geburtstag wechselte der Teenager zu den Königlichen nach Madrid.

Bei Real Madrid wurde Ödegaard gewogen – und für zu leicht befunden

Schon damals wurden Zweifel laut, ob das nun eine sonderlich gute Idee war. Auch bei Real wurde der Mittelfeldspieler zwar zum jüngsten Spieler, der jemals das Trikot getragen hatte. Die Zweifel, ob aus dem Supertalent aber auch ein Spitzenspieler werden würde, wuchsen in dieser Zeit an. Real verlieh das Talent aus Norwegen immer wieder an Klubs, unter anderem in die Niederlande zum SC Heerenveen oder nach Vitesse Arnheim. Danach ging es innerhalb Spaniens nach San Sebastian. Die Leistungen waren gut – aber eben nicht so gut, wie man es erwartet von einem, der doch der nächste Superstar werden sollte. Die Fußballbranche ist nicht für ihre Geduld bekannt – und tatsächlich galt Ödegaard mit 19 Jahren als gescheitert.

Erst der Wechsel zu Arsenal London im Januar 2021 schien das zu ändern. Unter Trainer Mikel Arteta fasste der Norweger Vertrauen, wurde sogar Kapitän. In der vergangenen Saison war er mit 15 Toren der gefährlichste Gunner, wäre mit dem Team beinahe Meister geworden. Eine Kostprobe davon könnte der FC Bayern bekommen, der an diesem Dienstagabend (21 Uhr, Amazon Prime) in London antreten muss. Auch die Meisterschaft ist für Arsenal drin, die in der Premier League auf Rang eins stehen. In London, so scheint es, beginnt nun die dritte Karriere des Martin Ödegaard, der über sich selbst sagt: „Ich spiele nun erwachsener.“ Weise Worte eines 25-Jährigen.

