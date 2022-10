Formel 1 2022: Der GP von Singapur – Alle Infos zu Zeitplan, Übertragung und Strecke

Im Oktober geht es für die Formel 1 zum Großen Preis von Singapur. Hier erfahren Sie alles rund um Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream und Strecke des Rennens.

Die Formel 1-Saison 2022 ist in vollem Gange. Mittlerweile ist es die 73. Weltmeisterschaft, die in dem Motorsport ausgetragen wird. Spätestens seitdem Sebastian Vettel sein Karriereende verkündet hat, ist der Sport auch wieder in den Schlagzeilen.

Grund der Faszination für den Rennsport dürfte auch sein, dass er jedes Jahr auf der ganzen Welt ausgetragen wird. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß ein Staat ist: Solange die Rennstrecke vorhanden ist, kann gefahren werden. Daher findet dieses Jahr auch wieder der Große Preis von Singapur statt, bei dem sich die gesamte Formel 1-Welt in dem kleinen Stadt-Staat trifft.

Hier informieren wir Sie zum Rennen in Singapur. Sie erhalten alle Infos rund um den Zeitplan, die Übertragung und die Rennstrecke, die in dem südostasiatischen Land gefahren wird.

Formel 1 2022 mit dem GP in Singapur: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke – Die Infos im Überblick

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die wichtigsten Daten rund um den Großen Preis von Singapur:

Datum: 2. Oktober

2. Oktober Uhrzeit : 14.00 - 16.00 Uhr

14.00 - 16.00 Uhr Rennstrecke : Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit Übertragung: Live im TV und Stream bei Sky Sport F1

GP von Singapur 2022: Alle Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Das eigentliche Rennen findet erst am 2. Oktober statt. Doch bereits die Tage vor dem eigentlichen Wettkampf sind beim Großen Preis von Singapur vollgepackt mit Rennwägen, die die Strecke im Training auskundschaften. Wir haben für Sie eine Übersicht über den Zeitplan und die Uhrzeiten der Trainingseinheiten, des Qualifying und des eigentlichen Rennens erstellt:

Training 1: 30. September (12.00 - 13.00 Uhr)

30. September (12.00 - 13.00 Uhr) Training 2: 30. September (15.00 - 16.00 Uhr)

30. September (15.00 - 16.00 Uhr) Training 3: 1. Oktober (12.00 - 13.00 Uhr)

Qualifying: 1. Oktober (15.00 - 16.00 Uhr)

Rennen: 2. Oktober (14.00 - 16.00 Uhr)

Formel 1 2022: Live-Übertragung des GP von Singapur im TV und Stream

Die Übertragung der Formel 1 findet auch 2022 hauptsächlich über Pay-TV-Anbieter statt. Im Free-TV werden lediglich vier der Grand Prix bei RTL übertragen. Der GP von Singapur ist jedoch nicht unter diesen vier Rennen mit dabei.

Wer den Großen Preis von Singapur dennoch sehen möchte, der kann auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Dieser bietet mit seinem Sky Sport F1 - Programm eine Übertragung zu allen Rennen der Formel 1 in der Saison 2022. Dabei können die Rennen nicht nur live im TV gesehen werden. Auch einen Live-Stream bietet der Sender an. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, muss allerdings ein Abo abschließen. Die Übertragung der Formel 1 ist dabei im Sky Sport-Paket enthalten. Ein solches Abo ist ab 20 Euro monatlich zu erwerben.

Wir haben Ihnen außerdem eine Übersicht darüber erstellt, wo Sie die Formel 1 2022 sehen können. Hier finden Sie alle Termine und Live-Übertragungen im TV und Stream für Sie zusammengefasst.

Die Rennstrecke beim GP von Singapur

Seit 2008 findet der Große Preis von Singapur auf dem "Marina Bay Street Circuit" statt. Die Rennstrecke wird oft als temporäre Rennstrecke bezeichnet, da sie zu 70 Prozent über öffentliche Straßen führt. Das ist jedoch noch nicht die einzige Besonderheit dieser Strecke. Die Lage in Singapur macht es möglich, Teile der Strecke auf Brücken zu legen, wodurch eine besondere Atmosphäre ähnlich dem Großen Preis von Monacco entsteht.

Außerdem wird die 5,063 km lange Strecke nachts befahren. Das Rennen startet erst um 20.00 Uhr Ortszeit. Das hat zwei positive Effekte: Einerseits ist eine Nachtstrecke etwas besonderes und hebt sich von den anderen Strecken ab. Andererseits ist es den Zuschauern in Europa dadurch möglich, das Rennen wie gewohnt live am Nachmittag zu genießen.

Das sind die Eckdaten der Strecke: